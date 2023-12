Kézilabda-vb: Bíró Blanka is megszólalt a szörnyű sérüléssel kapcsolatban

A Szenegál elleni 30-20-as győzelem után a magyar női kézilabda-válogatott tagjai nyilatkoztak az Origónak. Márton Gréta: „Nagyon örülünk ennek a nagyarányú győzelemnek. Ami miatt szomorúak vagyunk, az Szemerey Zsófi sérülése. Mindig szörnyű egy ilyen sérülés. Reméljük, semmi komoly baja nincs. A meccsen az volt a legfontosabb, hogy keményen kezdjünk, mutassuk meg, hogy fel tudunk állni a Montenegró elleni vereségből. Ez sikerült. A hitünk és a jókedvünk is megmarad ezzel. A svédek ellen is szükségünk lesz a pontokra meg a horvátok ellen is. Rajtunk csak két győzelem segíthet. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, kőkemény csaták várnak itt a csapatokra a helyezésekért.”

Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Bíró Blanka, a magyar csapat kapusa:

Kapusként átérzem azt, ami Szemerey Zsófival történt, ez borzalmas érzés, a hideg kirázott, amikor megsérült.

Ez a győzelem nagyon fontos volt, hogy 60 percen át domináljunk egy meccset. Voltak hibák, de nem torpantunk meg, mindenki ment tovább. A Montenegró elleni meccs után az volt a legfontosabb, hogy ne féljünk a hibáktól. A védekezésünk jó volt, a svédek jönnek most, elkezdünk rájuk készülni. Erős csapat, de magunkkal kell foglalkozni, tudjuk, hogy bármit elérhetünk még ezen a vb-n.

Klujber Katrin volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Klujber Katrin: – A lányokon látom, hogy megnyugodtunk egy kicsit, túlléptünk a montenegrói vereségen. Nem féltünk a szenegáli csapattól, nagy tempót mentünk és a védekezésben is agresszívak voltunk. Támadásban is elég agresszívak voltunk, akadtak szép támadásaink, ebből erőt lehet meríteni a következő meccsekre. A montenegrói csapat kikapott a horvátoktól, ezzel most megint a mi kezünkben van a lehetőség, hogy esetleg bejussunk a nyolc közé.