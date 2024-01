Betiltott, életveszélyes elemet mutatott be a győztes a műkorcsolya Eb-n! + videó

Adam Siao Him Fa a rövid program után nagy fölénnyel vezetett, így a kétpontos levonás nem lehetett igazán visszatartó erő számára. Mint utóbb elmondta, a kűrje végén azért ugrotta meg a betiltott hátraszaltót, hogy ezzel is több figyelmet irányítson a műkorcsolyára – nos, ez sikerült neki. És azt is megjegyezte, hogy ez szerinte nem is olyan veszélyes dolog, mint amennyire kívülről annak tűnik.

Adam Siao Him Fa nagy fölénnyel nyerte meg az Eb-t (Fotó: MTI/AP/Mindaugas Kulbis)

Adam Siao Him Fa előtt már Surya Bonaly is fittyet hányt a szabályokra

Hátraszaltót versenyen először az 1976-os téli olimpián az amerikai Terry Kubicka ugrott, és a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség rögtön be is tiltotta, mert túlságosan veszélyesnek tartotta. Az 1998-as naganói téli olimpián a nőknél a francia Surya Bonaly aznban fittyet hányt a szabályokra, ő is megugrotta, neki ez volt az utolsó versenyen, s mint utóbb elmondta, szeretett volna egy emlékezetes alakítással búcsúzni. Adam Siao Him Fa most egyébként a nyilatkozatában utalt is Bonalyra, megjegyzve, hogy a jégen a hátraszaló francia „beütés”.

This move performed by Surya Bonaly was banned in 1976 for being too dangerous, and she was actually penalized for it. pic.twitter.com/OPxqVyC7HK — Fascinating (@fasc1nate) July 14, 2023

Gálákon természetesen lehet hátraszaltót ugrani, ezeken mindenki a maga bőrét viszi a vásárra. A 2022-es, pekingi olimpiai bajnoka, az amerikai Nathan Chan is kirukkolt vele az ötkarikás játékok gáláján. Decemberben pedig a pekingi Grand Prix-döntő gáláján Adam Siao Him Fa is megcsinálta.

Adam Siao Him Fa a Grad Prix-döntőben (Fotó: EPA/Mark R. Crisino)

French figure skater Adam Siao Him Fa just did an illegal backflip in competition at the European Championships, deliberately incurring a deduction, as a flex of his confidence that he would win anyway. He did, in fact, win. pic.twitter.com/7tY2fMVAwS — All things interesting (@interesting_aIl) January 13, 2024

Az Eb-n a magyar színek képviseletében Vlasenko Aleksandr a 23. helyen végzett. Jégtáncban a ritmustáncban egyik magyar egység került be a legjobb húszba, így a kűrjüket már nem mutathatják be.

férfiak, végeredmény:

1. Adam Siao Him Fa (Franciaország) 276,17 pont

2. Aleksandr Selevko (Észtország) 256,99

3. Matteo Rizzi (Olaszország) 250,87

…23. Vlasenko Aleksandr 183,76

jégtánc, ritmustánc:

1. Charlene Guignard, Marco Fabbri (Olaszország) 86,80 pont

2. Lilah Fear, Lewis Gibson (Nagy-Britannia) 85,20

3. Allison Reed, Saulius Ambrulevicius (Litvánia) 80,73

…25. Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics 55,04

…30. Hancock Lucy, Fourati Ilias 53,47

Borítókép: Adam Siao Him Fa az Eb-n a kűrben bemutatta a hátraszaltót (Forrás: X/NBC Sport)