Drakula elvitte az érmünket, a magyar olimpikon az Eb-n lengyel színekben tűnt fel

A Pavlova, Sviatchenko duó decemberben a Grand Prix-döntőben negyedik lett, itt a német Hase, Volodin, az Európa-bajnok és vb-bronzérmes olasz Conti, Macii kettős, valamint egy kanadai páros előzte meg; s az Eb előtt mindenképpen éremesélyesnek számított. A szerdai rövid program azonban meglepő eredményt hozott. Az élcsoport így nézett ki: 1. Metelkina, Berulava (grúz) 71,30; 2. Hase, Volodin 69,63; 3. Beccari, Guarise (olasz) 67,05; 4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 65,29. A címvédő Contiék hatalmas meglepetésre csak a hetedik helyről várhatták a folytatást (61,52), az egy éve ezüstérmes, szintén olasz Ghilardi, Ambrosini páros pedig az ötödik helyet foglalta el (64,87).

A magyar páros a rövid programban Fotó: MTI/Mindaugas Kulbis

Ma már az időrendben második csoportban korcsolyázókat is érdemes volt figyelnünk, mert ismerősöket láthattunk. Az orosz származású Ioulia Chtchetinina a 2022-es pekingi téli olimpián még a magyar küldöttség tagja volt, az ötkarikás játékok előtt pedig Magyar Márkkal a hatodik helyen végzett az Eb-n. Hatalmas pech volt, hogy már Pekingben Magyar Márknak pozitív lett a Covid-tesztje, így nem nem léphettek jégre az olimpián. Egészen döbbenetes történet volt: aznap 67 ezer tesztet végeztek el, és a miénk lett az egyetlen pozitív eset. Magyar Márk 31 évesen be is fejezte a korcsolyázást. Ioulia Chtchetininát most lengyel színekben láthattuk, és új párjával végül a tizedik helyen végzett.

A nyolcadik helyen záró holland Daria Danilova, Michel Tsiba kettős mellett a pontszámokat várva pedig a „lihegőben” Vardanjan Gurgen tűnt fel, aki egy éve még a magyar szövetség ágazati igazgatója volt, s bár májusban hivatalosan közös megegyezéssel távozott, az elválást nem ő kezdeményezte. A „bűne” az volt, hogy túl sok az orosz származású korcsolyázó a magyar válogatottban.

Nem sok hiányzott a magyar Eb-éremhez

Nos, ebben a tekintetben semmi sem változott, és az utolsó csoportban jött a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duónk. A versenyben ekkor Ghilardiék vezettek, a koregráfiájuk pedig olyan zenei válogatásra készült, amely Drakulát vitte a jégre vámpírvadászokkal. Pavlováék remek kűrt adtak elő tökéletes összhangban, és valamennyi elemükre még pluszpontot is kaptak, de sajnos így sem tudták megelőzni a Drakula-duót… S mivel később a németek hibáztak, a magyar duó végül Ghiraldiék mögött a negyedik helyen végzett. S bizony pontszámban is nagyon közel volt a dobogó: 195,68 és 194,02 – ennyi volt a különbség az olaszok és a mieink között. Az arany is az olaszoké lett, mert Beccariék (199,19) nyerték meg az Eb-t a grúzok, Metelkináék (196,14) előtt.

Borítókép: Ez már a múlt, amikor még a Scsetyinyina Julija, Magyar Márk párosról beszéltünk (Fotó: MTI/EPA/Anatolij Malcev)