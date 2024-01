Egy kivétellel külföldön készül a februári rajtra a teljes NB I

A címvédő másik igazolása már igazi szenzáció: a góllövő lista élén álló, korábban a spanyol és a német első osztályban is megfordult Kenan Kodro elhagyta a Fehérvár FC-t, és szombaton aláírt a Ferencvároshoz. A bosnyák csatár érkezésével érdekes helyzet alakult ki, hiszen a csapatba és a válogatottba tavaly berobbant, de sérülés miatt sokat kihagyó Varga Barnabás komoly vetélytársat kapott a posztján. Az ősz végén kiderült, a klub nem tudta belülről megfelelően pótolni az előző bajnokság gólkirályát, nyilván ez áll Kenan Kodro megszerzésének a hátterében, ugyanakkor ha Varga Barnabás nem jut elegendő játéklehetőséghez a bosnyák miatt, akkor az veszélybe sodorja a válogatottságát az Európa-bajnokság előtt.

Erősítés bejelentésével kezdte el az évet a Debrecen is, amely a a horvát Varazdintól csábította el a 23 éves albán válogatott kerettag Jorgo Pellumbit. A csapat január 3-án kezdte el a munkát, és természetesen csatlakozott a kerethez a Kecskemétről kivásárolt Szuhodovszki Soma is, a novemberben a válogatottban is bemutatkozott középpályás a tranzakció értékét tekintve a klub történetének rekordigazolása. Az itthoni edzéseket követően a Loki is Törökországba utazik, ahol hat edzőmérkőzést kötött le. Felcsúton január 4-én rajtolt el a felkészülés időszaka, a Puskás Akadémia játékosai orvosi vizsgálatokkal indították csütörtök reggel a napot, majd fizikai felméréseken vettek részt. Az első 2024-es edzést péntek délelőtt vezényelte Hornyák Zsolt. Mától péntekig itthon dolgozik a csapat, majd január 14-én kéthetes edzőtáborba utazik. A dél-spanyolországi Marbellában napi két edzés mellett három felkészülési meccs szerepel a programban a dán Aarhus, a kanadai Vancouver Whitecaps és a cseh Sparta Praha ellen.

Nincsenek már itthon a Fehérvár FC labdarúgói, akik január 3-án találkoztak egymással az orvosi és fizikai felmérésen, majd edzettek is, pénteken pedig elutaztak a horvátországi Umagba. Ott napi két edzést tart Bartosz Grzelak vezetőedző, az első felkészülési mérkőzését pedig január 12-én játssza a csapat a horvát bajnoki tabella élén álló Hajduk Splittel, Kleinheisler László új együttesével. Ahogy arról már szó esett, távozott a klubtól a gólerős Kenan Kodro, és elment Kovács Dávid is, a kapus a görög Voloszban folytatja a pályafutását. A Vidi eddig a húsz éves magyar-román állampolgárságú, eddig szombathelyi Simut Mario Lucas és a Vasastól megszerzett 16 esztendős Kovács Patrik érkezését jelentette be.

Kapuscsere a DVTK-nál

A múlt hét zömét még pihenéssel tölthették a Diósgyőr játékosai, akik szombaton kezdték el a felkészülést. A programban szerepelt videoelemzés, egy óra konditermi munka és egy közel másfél órás edzés, ahol a labdás gyakorlatok után a labdatartást gyakorolták a játékosok, végül egymás közti játékkal zárult a nap. Hasonlóan zajlik majd az élet péntekig, január 14-én pedig Dél-Spanyolországba utazik a csapat, ahol négy edzőmérkőzést játszik majd egyelőre nem nyilvánosságra hozott külföldi ellenfelekkel. A keretben csak annyi a változás, hogy bekerült az eddig kölcsönben Kazincbarcikán, illetve a DVTK NB III-as csapatában védő Bánhegyi Bogdán, egy másik kapus, a horvát Karlo Sentic pedig a klub engedélyével máshol kezdi el a felkészülést.

A Kecskemét játékosai a múlt hét közepe óta edzenek, természetesen a Debrecenbe szerződött Szuhodovszki Soma és a svájci élvonalba, a Lausanne-Sportba igazolt ugyancsak válogatott kerettag Szalai Gábor nélkül, érkezőről még nincs hír. A csapat január 16-án utazik Belekbe, ott pedig megmérkőzik a koszovói Llapival, az osztrák Sturm Graz-cal, a lengyel Ruch Chrozow-val, a szlovák Zlate Morevcéval és két még ismeretlen ellenféllel. Mindössze három hónapot töltött Újpesten a szerb Milos Kosanovic, aki az arab emírségekbeli Ajman Clubnál folytatja a pályafutását. A csapat így január 3-án nélküle kezdte el a felkészülést. A lilák holnap a törökországi Antalyába repül, ahonnan január 21-én jön haza, és közben több edzőmeccset is játszik, ezeknek a részleteit a klub még nem hozta nyilvánosságra.

A Zalaegerszeg is szerda óta készül, január 12-én még itthon lép pályára a NAFTA Lendeva ellen, két nappal később viszont már Cipruson vezényel napi két edzést Márton Gábor, és megmérkőzik a helyi Phaphos együttesével és a szerb Crvena zvezdával is. A ZTE a hazautazást követően január 28-án a másodosztályban az élen álló Győr elleni meccsel zárja ezt az időszakot. A pénteki felmérések után szombaton kezdte meg az edzéseket a Kisvárda. A csapat január 16-ig itthon készül, akkor viszont elutazik a törökországi Sidébe, ahol három felkészülési meccset játszik, egyelőre két ellenfél, a szlovén Mura és a kazah Kajszar Kizilorda kiléte ismert. A Mezőkövesd az egyetlen csapat, amelyik nem megy edzőtáborba, a modern, fűtött edzőpályákon itthon is el tudja végezni a munkát. Érkezett Szilágyi Szabolcs a Vasasból, Bőle Lukács Paksról, a csapat pénteken a Fradi ellen játssza az első felkészülési meccsét, majd sorrendben következik a Budafok, az FC Kosice és a Nyíregyháza.

Borítókép: A diósgyőri játékosok hazai környezetben kezdték el a felkészülést (Fotó: dvtk.eu)