Gyökeres Viktor ára százmillió euró, ezt sokallta a Chelsea a portugálok szerint

A 25 éves Gyökeres Viktor remek időszakot tudhat maga mögött azután, hogy tavaly júliusban a Coventry csapatától húszmillió euróért Portugáliába igazolt, és a Sporting játékosa lett. A statisztikája lenyűgöző: 24 meccsen 20 gól és 10 gólpassz. A piaci értéke a Transfermarkt szakportálnál 13 millió euróról 45 millióra ugrott; nem meglepő, hogy topcsapatok is felfigyelek rá. A portugál Record nevű sportlap arról számolt be, hogy a Chelsea 85 millió eurós ajánlatot tett érte, nyolcvanmilliót rögtön kifizetett volna, ötmillió pedig bónusz lett volna.

Gyökeres Viktor ilyen címlapot kapott Portugáliában

A Sporting azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az angolok fizessék ki a játékos százmillió eurós kivásárlási árát, ami a Chelsea-nek már nem felelt meg; s ma véget értek a tárgyalások, ez az üzlet most nem jön össze – ez a portugál verzió. Angol sajtóhírek szerint azonban a Chelsea hivatalosan nem is tett ajánlatot Gyökeresért – az átigazolási piac már csak így zajlik...

Is Viktor Gyokeres worth £100M??pic.twitter.com/urlbwhmDUT — 𝚁𝙰𝚈  (@CfcRayyy) January 16, 2024

Gyökeres Viktor még nagyon magasra juthat

Gyökeres Viktor 1998-ban Svédországban született, de mindkét szülője magyar származású, így két állampolgársággal rendelkezik. Bekerült a svéd korosztályos válogatottakba, és 2017-ben társgólkirály lett az U19-es Európa-bajnokságon. 2018-van Angliából leigazolta a Premier League-ben szereplő Brighton, azonban itt nem kapott játéklehetőséget, így előbb a St. Paulihoz (Bundesliga II), majd a Swansea-hez (Championship), végül pedig a Coventryhez (Championship) került kölcsönbe. S utóbbi helyen olyannyira bevált, hogy meg is vásárolták, 2021 nyarán egymillió euróért. Innen került tehát tavaly húszmillióért a Sportinghoz, és ha nem is most, még innen is van feljebb, sokkal feljebb.

Gyökeres Viktor a svéd válogatottban 13 mérkőzésen három gólt szerzett.

Borítókép: Gyökeres Viktor, a Sporting Lisboa játékosa, miután gólt szerzett a Portugál Labdarúgó-kupában játszott Sporting Lisboa–Tondela mérkőzésen Lisszabonban 2024. január 9-én (Fotó: MTI/EPA/LUSA/José Sena Goulao)