Párizs helyett visszavonul a magyar olimpiai érmes sportoló

Kovács Sarolta nem sokat hallatott magáról, amióta a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián bronzérmet szerzett. Ugyan az elmúlt években is edzésben volt, de versenyeken már nem indult, ami előrevetítette a most meghozott döntését a visszavonulásról. Emiatt, mint azt a Feol.hu cikkében elárulta, nem is volt nehéz kimondania, hogy itt a vége, annak ellenére sem, hogy idén Párizsban olimpiát rendeznek.

Kovács Sarolta a fehérvári lövőedző, Papanitz Zoltán társaságában. Fotó: Horog László/FMH

– Megfontolt döntés volt, huszonöt évet töltöttem az öttusában, már korábban érlelődött, de féltem kimondani. Aztán amikor meghoztam a döntést, egyszerű lett minden, felszabadultság vett rajtam erőt – árulta el Kovács Sarolta, aki a tokiói olimpia után még úgy gondolta, hogy ott lehet 2024-ben Párizsban is, de a gyermekáldás felülírta a terveit.

Kovács Sarolta: A család mindent felülírt

– A sikeres tokiói olimpiai szereplés után úgy gondoltam, ismét nekivágok a felkészülésnek, szerettem volna kipróbálni magam az új rendszerű, kieséses öttusában. De erre végül nem került sor, a család felülírt mindent, ez lett a prioritás – magyarázta Kovács. – Az olimpia után tíz hónappal, 2022 májusában jött világra Vincent, a kisfiam már másfél esztendős. Tehát a tokiói játékok után nem sokkal teherbe estem, ami el is döntötte a további sportpályafutásommal kapcsolatos dolgokat.