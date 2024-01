Saját városa üldözheti el az egyik legnépszerűbb magyar csapatot

A KSC Szekszárd évek óta a magyar női kosárlabda egyik kirakatcsapata. A klub 1978 óta szerepel folyamatosan az élvonalban, az elmúlt két idényben a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában is játszhatott, itthon pedig az utolsó hat befejezett idényben négy ezüstérmet nyert a 2014 óta egyeduralkodó Sopron mögött. Válogatottak sorát adta és adja, több saját nevelésű játékosa is eljutott a nemzeti együttesbe. A mondhatni, ütött-kopott csarnokába 1270-en férnek be, ez a nagy rangadókon igen csak szűkösnek bizonyul, a csapat roppant népszerű a városban, tulajdonképpen a legmagasabb szinten képviseli Szekszárdot a magyar sportban.

Forrás: Kscszekszard.olajuwon.info

A szekszárdi közgyűlés oktatás, sport és ifjúsági bizottságának csütörtök délutáni ülésén a városi sportközpont létesítményeinek használata volt a téma, meghívót kaptak a város sportegyesületeinek, szakosztályainak vezetői, s gyakorlatilag ők tartottak tájékoztatót. Az ülésről részletesen beszámol a Tolna vármegyei hírportál, és ennek a lényege az, hogy a csarnok fűtetlen, beázik, a közgyűlés pedig azt szeretné, hogy a különböző sportágak bérleti díjat fizessenek. Végleges döntés még nem született a szerződés formátumáról s a díjakról, várhatóan a január végi közgyűlés dönt erről, és még nem kezdték meg a szerződéskötéseket. Még nekik is pontosítani kell adatokat, de előzetes számítás szerint egy órai működés 19 900 forintba kerül.

Az ülés után Szabó Gergő, a KSC ügyvezető igazgatója a következő közleményt adta ki:

Bejelentés felnőtt csapatunk jövőjéről

Tájékoztatjuk szurkolóinkat és támogatóinkat, hogy a Szekszárd közgyűlése részéről klubunk felé mutatott, ellenségesnek tekinthető, munkánkat ellehetetlenítő lépések okán kénytelenek voltunk megkezdeni az előkészületeket a felnőtt csapatunk tevékenységének, hazai mérkőzéseinek más városba költöztetése érdekében. Ugyanis a képviselő-testületi ülésen született döntés a városi sportcsarnok használata vonatkozásában kilátástalan helyzetbe sodor bennünket.

Köszönetet mondunk önkormányzatunk azon képviselőinek, akik támogatást tanúsítottak irányunkba. Sajnálatos módon kisebbségben maradtak a jövőnket érintő szavazások alkalmával. Kérjük szurkolóink megértő támogatását a jövőben is, mert csapatunk nélkülük nem érheti el a lehető legjobb eredményt ezután sem.

A költözés lezárásáig az ügyben további nyilatkozatot semmilyen fórumon nem kívánunk tenni. Hajrá KSC! Szabó Gergő

ügyvezető elnök

Borítókép: Össze kell dugniuk a fejüket a szekszárdiaknak a megoldás érdekében (Forrás: Fiba.com)