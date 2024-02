Davis-kupa: az elmaradt magyar bravúr nyomában

A duplázó Valkusz nagy ausztráliai mérföldkő, első Grand Slam-főtáblás szereplése után érkezett a válogatotthoz, a Davis-kupában azonban ezúttal sem párosban, sem egyesben nem jött össze neki a bravúr.

– A párosról nem volt kérdéses, hogy vállalom, Fábiánnal szeretünk együtt játszani, de sajnos nem tudtunk nyerni, a németek nagyon jól játszottak a sémát, folyamatosan testre szerváltak, jól zárták a háló közepét, néha pedig csak néztünk, milyen helyzetekből tudtak pontot ütni. Az egyes előtt nem volt sok időm átállni, a páros sok energiát elvett, a kezemben még a párosütések voltak, Struff pedig nem hagyott nekem sok levegőt, sokkal jobb volt nálam – értékelt lapunknak Valkusz Máté, aki a következő hetekben challenger-versenyeken indul majd.

Biztató szavak a német kapitánytól

Ha téttel bírt volna az ötödik találkozó, akkor azt vívta volna, aki az első napon jó formát mutatott, és legyőzte Struffot, ezúttal azonban ez a siker nem volt elég ahhoz, hogy végig szoros maradjon a meccs. Ennek ellenére a németek úgy érezték, hogy egyáltalán nem volt egyértelmű a párharc.

– A tavalyi csalódás után mind bíztunk benne, hogy idén bejutunk a világdöntőbe. Minden meccs nehéz volt, de jól teljesítettünk, és ezúttal a szerencse sem pártolt el tőlünk, megérdemeltük a továbbjutást. Ugyanakkor a magyaroknak is erős, ráadásul fiatal csapatuk van, biztos vagyok benne, hogy a következő egy-két évben látjuk majd őket a világdöntőben is – értékelt Michael Kohlmann, a németek szövetségi kapitánya, aki kiemelte, nem elégednének meg a tizenhat közé jutással, a legjobb nyolc közé, azaz a novemberi málagai végjátékba is eljutnának.

A tizenhatos döntőnek már biztos tagja a német csapat mellett a címvédő Olaszország, a tavalyi döntős Ausztrália, a szabadkártyás Spanyolország és Nagy-Britannia is, valamint a szerbek ellen győztes Szlovákia, az ukránokat lesimázó Egyesült Államok, a portugálokat verő Finnország és a svédek ellen továbblépő Brazília.