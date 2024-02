Dibusz Dénes bevallotta, hogy tíz éve nem gondolta volna ezt saját magáról

Valószínűleg a pireuszi mérkőzés egészen másként alakult volna, ha a videóbíró nem vonja vissza Varga Barnabás 2. percben szerzett fejes gólját, ám megtette, így maradt a 0-0, amely egészen a hajráig tartotta magát. A második játékrészben már inkább a hazaiak irányítottak, végül a 83. minutumban El Kaabi Ayoub találata révén szerzett egygólos előnyt az Olimpiakosz.

Egy mérkőzés még biztosan vár Dibusz Dénesre és a Ferencvárosra a konferencialigában Archív fotó: Kovács Tamás

– Bosszantó, hogy az utolsó bő 10 percet nem sikerült kibírni, ám el kell ismernünk, hogy a 60. perctől érezhetően az Olimpiakosz került fölénybe. Nem mondhatjuk, hogy nem volt megérdemelt az ellenfél győzelme, hiszen a mérkőzés bizonyos szakaszában veszélyesebben futballozott, ettől függetlenül azt mondom, óriási ziccere nem volt. Ezúttal nem volt rajtunk olyan nagy nyomás, mint mondjuk a csoportkörben, Firenzében, kis szerencsével ki lehetett volna húzni kapott gól nélkül – idézte fel a történteket a Magyar Nemzet kérdésére válaszoló – Azáltal, hogy most a hazai csapat szerzett egy minimális előnyt, azt gondolom, nagyban nem változtak az esélyek, én a párharc előtt is egy teljesen kiegyenlített találkozót vártam, nagyjából azt, amit kaptunk az első mérkőzésen. Ahogy a csoportmérkőzéseken, most is egyenrangú ellenfele voltunk egy magasabban jegyzett csapatnak, és megmutattuk azt, hogy bennünk van akár a bravúr is. Sajnos ez Görögországban nem jött össze, mert nem sikerült gólt szereznünk, de úgy érzem, a továbbjutás kérdése továbbra is nyitott.

A szurkolók tüzelhetik a Fradi játékosait

Pireuszban a kiutazó több száz Ferencváros-szurkolóval nagyjából 32 ezer hazai drukker állt szemben, a február 22-én, csütörtökön 21 órakor kezdődő meccsen azonban garantáltan mások lesznek az arányok. A jegyértékesítés kezdetétől fogva nagy várakozás előzte meg a Groupama Arénában – nemzetközi mérkőzéseken: Ferencváros Stadionban – rendezendő visszavágót, ahol zsúfolt lelátók és várhatóan forró hangulat várja az FTC és az Olimpiakosz összecsapását.