Diósgyőrben jól ismert szakember lett a futballcsapat vezetőedzője

A miskolci klub szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a szerb Vladimir Radenkovics váltja Simon Miklóst. Radenkovics 2013 és 2015 között másodedzőként már dolgozott Diósgyőrben. Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója a tavaszi rajt előtt két nappal vette át az együttest Kuznyecov Szergejtől, aki 2022 őszén érkezett Diósgyőrbe, és csapatával aranyérmet nyert az NB II-ben. Az élvonalban 17 mérkőzésen irányította a piros-fehéreket, akik újoncként a hetedik helyen zárták az őszi szezont. Távozásáról Magyar Mátyás klubtulajdonos azt mondta, „Senki nem lehet fontosabb, mint a klub, a DVTK család értékeivel senki nem fordulhat szembe.”

Simon Miklóssal a DVTK nyeretlen maradt, három találkozón egy pontot szerzett.

– Büszke vagyok arra, hogy egy új szerepben, immár vezetőedzőként térek vissza a DVTK-hoz – idézi Vladimir Radenkovicsot a klub honlapja. – Egy kicsit úgy érzem, hogy nem is tudom eldönteni, ugyanabba a klubba tértem-e vissza, mint amelyiket 2015-ben elhagytam, mert nem győzöm kapkodni a fejem, olyan fejlődésen ment keresztül a klub és az infrastruktúra. Magamban viszont ugyanazt a szenvedélyt érzem, mint korábban. Emlékszem, meccsnapon már a belvárosban tapintható volt, hogy történik valami izgalmas. A DVTK ilyen háttérrel, a hatalmas és szenvedélyes szurkolótáborral kiemelkedik a többi klub közül, és örülök, hogy ismét a részese lehetek.

Vladimir Radenkovics a belgrádi FK Rad akadémiáján kezdte edzői pályafutását, majd igazgatója is volt az intézménynek, ezt követően pedig az első csapatnál lett másodedző. Pályafutása újabb szakaszában külföld felé vette az irányt, és Szivics Tomiszláv másodedzőjeként Diósgyőrben érte el első edzői sikereit. Később dolgozott a szerb U21-es válogatott stábjában, majd két és fél évig a pozsonyi Slovan irányításában vett rész (egy Szlovák Kupa-győzelem az eredménye), és Cipruson is eltöltött egy rövid időt, miközben Mladen Krstajics stábjában a szerb válogatott sikeréért is dolgozott. Hazatérve a Radnicki Kragujevac kispadját vette át, majd a Maccabi Tel Aviv, az előző idényben pedig a bajnok és kupagyőztes Crvena zvezda stábjában Dejan Sztankovics segítőjeként vállalt feladatot.

Borítókép: Vladimir Radenkovics vezetőedzőként ért vissza Diósgyőrbe (Forrás: DVTK.eu)