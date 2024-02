A DVTK a szünet után rázúdította a hideg zuhanyt a Debrecenre

A Diósgyőr halvány reményekkel utazhatott Debrecenbe. Nagyon régen, 2008-ban győzte le utoljára a Lokit, most pedig a tavaszi rajt előtt kisebb botrány zavarta meg a csapat felkészülését, a klub ugyanis szerdán menesztette Kuznyecov Szergej vezetőedzőt. A kispadra így Simon Miklós ült le, aki most irányíthatott csapatot először az élvonalban.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ahogy várható volt, a Debrecen kezdett nagy lendülettel, több helyzetet kidolgozott és kihagyott, a DVTK csak fél óra elteltével tudta jelezni, hogy nem csupán egy pontért tette meg a két város közötti távolságot. A szünet után pedig egyértelművé is tette, valósággal rázúdította a hideg zuhanyt a házigazdákra. Az 51. percben Megyeri kapus nagyot hibázott, Vancashoz rúgta ki a labdát, ő kapura tört, majd középre gurított, Bényei pedig 17 méterről jobbal a jobb alsóba bombázott, hét perccel később pedig Jurek egy jobbról érkező beívelést fejelt 6 méterről a bal felső sarokba.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A Diósgyőr tehát meglepetésre 2-0-ra vezetett, és amikor három hazai cserejátékos is a pályára lépésre várt, parádés lövéssel szépített szabadrúgásból. A 77. percben nehéz helyzetbe került a Diósgyőr, ugyanis Szatmári túl szigorú ítélettel megkapta a második sárga lapját, és így a vendégek emberhátrányba kerültek a hajrára. A Loki minden erejével támadott, mégis a DVTK vihette volna be a kegyelemdöfést, ám Kampecisz Megyeribe lőtte a ziccerét. A 90. percben a több bravúrt bemutató Odincov kapus sem tudott segíteni a DVTK-n, Kusnyír fejelt hét méterről a bal felső sarokba. A Debrecen nyerni akart, végül a döntetlennek is örülnie kellett.

NB I, 18. forduló

Péntek MTK–Újpest 3-0 (2-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3525 néző, jv.: Erdős, gólszerzők: Hej (20.), Jurina (36.), Kocsis G. (58.) Szombat Zalaegerszeg–Fehérvár FC 3-1 (2-0), Zalaegerszeg, 2479 néző, jv.: Vad II., gólszerzők: Mance (8., 45+2.), Croizet (86.), ill. Csongvai (73.) Kisvárda–Ferencváros 1-3 (0-1), Kisvárda, 3150 néző, jv.: Farkas Á., gólszerzők: Mesinovic (65.), illetve Abu Fani (40.), Loncar (60.), Pesic (70.) Debrecen–Diósgyőr 1-2 (0-0), Nagyerdei Stadion, 5841 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Dzudzsák (62.), illetve Bényei (51.), Jurek (58.). Kiállítva: Szatmári (Diósgyőr, 77.) Vasárnap

Mezőkövesd–Kecskemét 15.00 Paks–Puskás Akadémia 17.30

Borítókép: Megyeri Balázsnak kétszer is ki kellett vennie a labdát a hálóból (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)