A Ferencváros kisvárdai győzelemmel kezdte el a februári menetelését

Nagy menetelést kezdett meg a Ferencváros: 26 nap alatt 7 meccse van, illetve lesz februárban. Ez persze valahol jó hír is, hiszen a csapat a bajnokság és a Magyar Kupa mellett még érdekelt a nemzetközi porondon is, a Konferencialigában a görög Olimpiakosszal harcol majd meg a tizenhat közé jutásért, ám ugyanakkor mindez nagy megterhelést is jelent. A Fradi egyik sorozatot sem kezelheti félvállról, így lényegében győzelmi kényszerrel érkezett Kisvárdára a bajnokság folytatásakor, hiszen hosszú évek óta nem a tabella élén érkezett a tavaszi idényre.

Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport

Ennek megfelelően a címvédő komolyan erősített a téli szünetben, ám az új szerzemények közül csak Habib Maiga került be a kezdőcsapatba, de ott volt a kölcsönből visszatért Sztjepan Loncar is, Kenan Kodro viszont a kispadon várt a bevetésre. A Kisvárda szerzeményei közül a legnagyobb név, a háromszoros brazil válogatott Wellington Nem adminisztrációs okokból nem léphetett pályára, de a horvát Andrija Filipovic is csak a cserék közül figyelhette a mérkőzést.