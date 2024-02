Eddig hallgatott az FTC versenyzője arról, ami a budapesti atlétikai vb előtt történt

Minden idők legfiatalabb magyar gerelyhajító bajnokaként és országos csúcsot javító atlétájaként még nagyobb sikerekre hangolódott fel 2023-ban a még csak 19 esztendős Herczeg György, de a budapesti világbajnokságon a kudarctűrő képességét is próbára tette. Újoncként túl nagy nyomás nehezedett rá a Nemzeti Atlétikai Központ arénájában, ám más oka is volt annak, hogy nem jutott a döntőbe. A fradista tinédzser eddig hallgatott arról, hogy az U20-as Európa-bajnokság megnyerése és élete eddigi legnagyobb versenye között ízületi és izompanaszai miatt 14 napig azért ingázott Budapest és Miskolc között, hogy a csak ott rendelkezésre álló berendezések segítségével megfelelő terápiás kezelésben részesüljön. Ahogy a sportolók mondani szokták, „összedrótozták”, de a szakmai stábjában kulcsszerepet betöltő Németh Miklós, a Montrealban világcsúccsal győztes olimpiai bajnok meglátása szerint a jövő nagy reménységének – mint sok más gerelyhajítónak – inkább a térde lehet az Achilles-sarka, azaz a legérzékenyebb pontja.

Herczeg György (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Ennyit a múltról és arról, hogy ugyanaz a versenyző, aki július 26-án az ausztriai Eisenstadtban magát is meglepő 84,98 méteres dobással nyert, és állított fel tekintélyt parancsoló új magyar rekordot, nem egészen egy hónappal később a hazai rendezésű világbajnokságon nem jutott el a döntőig, 76,18 méteres teljesítménnyel a 23. helyen végzett.

Tanulmányok a Corvinus Egyetemen

Herczeg Györgynek tavaly őszig sem volt sok szabadideje, de amióta megkezdte a tanulmányait a Corvinus Egyetemen, ahol a gazdaság és pénzügyi-matematikai elemzés szakon szeretne diplomát szerezni, minden órája be van táblázva.

– Tavaly ősszel kérdéseket vetett fel a családomban, hogy miként tudom majd venni a vizsgázás akadályait egy kifejezetten nehéz szakon, közben arra törekedve, hogy gerelyhajítóként még jobb legyek, egyéni csúcsokat javító atléta. Az első válaszok megnyugtatóak. Jól megy a tanulás, az egyetemen élsportolókat megillető segítséget kaptam, testre szabott órarendet, felkészülésemet segítő mentort. Ennek is köszönhetően az alapozásból is jobban jöttem ki, mint tavaly ilyenkor. A napokban volt egy kontrollvizsgálatom, nincs jele rosszabbodásnak, de speciális izommerősítő gyakorlatokat kell végeznem, és gyógytornász is foglalkozik majd velem. Várom már a versenyeket, erős a késztetés bennem arra, hogy stabil dobóvá váljak, 77-78 méteres átlaggal, amiből bármikor kijöhet egy akár 7-8 méterrel is nagyobb, kiugróan jó eredmény – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak az első olimpiájára és „felnőtt” Európa-bajnokságára készülő Herczeg György.

„Tejfelesszájúként” került be a top 12-be a világon

Az tehát, hogy továbbra is a jövő nagy reménysége marad, vagy az eddiginél is nagyobb veszélyt jelenthet a világversenyeken az első hat közé pályázó dobótársaira, akár idén is eldőlhet. Tavalyi eredményével 19 évesen a világ 12 legjobb gerelyhajítója közé verekedte be magát, abba az elit társaságba, ahol mindenki idősebb és tapasztaltabb nála. „Tejfelesszájú” versenyzőként tehát kisebb csodára volt képes.

– Nem szokványos esemény az én versenyszámomban az, hogy tizenévesek nyerik meg a nemzeti bajnokságukat és még rekordot is tudnak dönteni. Nem a leendő matematikai elemző mondatja velem, ugyanis tény, hogy a gerelyhajításban az U23-as korosztályba beérő versenyzők kezdik megközelíteni a teljesítőképességük felső határát. Valószínűleg velem is ez fog történni. Sokat kell erősítenem, a speciális állóképességem is fejlesztésre szorul, de egyre inkább érzem az elvégzett munka eredményét. A tavalyi nagy dobásokat annak is köszönhettem, hogy Németh Miklós foglalkozott velem, ettől a dobótechnikám egyre jobb lett, áthidalva a szükséges erő hiányát.

Az egyetlen nagy dobásával a top 12-be került magyar atléta az idei versenyek előtt a 11. helyen áll a világrangsorban, amelynek a következők legjobbjai:

1. 89,51 méterrel Vadlejch, cseh, 33 éves

2. 88,88 m, Chopra, indiai, 26

3. 88,72 m Weber, német, 29

4. 87,82 m Nadeem, pakisztáni, 27

5. 87,54 m Jena, indiai, 28

6. 87,35 m, Herman, belga, 33

…

11. 84,98 m Herczeg György, 19

Herczeg György az olimpiai döntő napján lesz 20 éves

A párizsi olimpián azok a gerelyhajítók mérhetik össze az erejüket, akik teljesítik a 85,50 méteres szintet, vagy attól elmaradva a világranglistán elfoglalt helyükkel biztosítják helyüket a mezőnyben. Herczeg György és a stábja eddig nem verte nagydobra, hogy a magyar csúcstartó 20. születésnapja éppen a gerelyhajítás döntőjének napjára esik, azaz augusztus 8-ra.

– Tudom, hogy nem ezen múlik majd a döntőbejutásom és ott egy szép helyezés, de az egybeesés különlegessége valamiért mégiscsak egy motiváló tényező számomra a Párizs felé vezető úton – ismerte el Herczeg György, aki kellő mértéktartással egyelőre csak annyit tart tanácsosnak elmondani, hogy reménybeli jó olimpiai szereplésének egyéni csúcsának megjavítása, a stabilitás és a testi épség lehet a kulcsa.

Leosztályozta magát

A Ferencvárosi Torna Club büszkesége végül, atlétanyelven szólva amolyan levezetésképpen, arra is vállalkozott, hogy 10-es skálát követve osztályzatokat adjon magának, erényeiről és tulajdonságairól:

1. Hozzáállás a kemény edzésmunkához: 8-9

2. Hozzáállása tanuláshoz: 8-9

3. Mennyire tartja magát született tehetségnek: 7

4. Megfontoltsága: 9

5. Kiegyensúlyozottsága a pályán és azon kívül: 8

6. Erőfeszítései azért, hogy még jobb legyen: 8

7. Esélye, hogy országos csúcsát idén meg tudja javítani: 8-9

8. Mennyire jó és hatékony a dobótechnikája: 7-8

9. Milyen a kapcsolata az edzőivel, édesapjával, illetve az olimpiai bajnok Németh Miklóssal: 10, illetve 9

10. Hűsége és kitartása: 9-10.

Borítókép: Herczeg György a férfigerelyhajítás selejtezőjében a budapesti atlétikai világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 25-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)