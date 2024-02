Egyszerre kapitány és klubedző – a Barcelona ellen debütál a tréner, akit Marco Rossihoz hasonlítanak

Ha van komoly erőpróba, akkor az, ami Francesco Calzonára vár, feltétlenül az.

Az 55 éves szakembert hétfőn nevezték ki az olasz élvonalban botladozó, címvédőként 25 forduló után csupán a 9. helyen álló Napoli ideiglenes vezetőedzőjének, miután Walter Mazzarri alig száznapnyi ténykedés után távozni kényszerült, szerdán, 21.00-től pedig már a Barcelona ellen kell hogy irányítsa a csapatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első összecsapásán (tv: M4 Sport). Hogy valami nagyon nincs rendben Nápolyban, azt jól mutatja, hogy Calzona már a harmadik tréner lesz, aki irányíthatja a klubot ebben a szezonban.

Francesco Calzona azonnal munkába áll a Napoli élén Fotó: Ciro Fusco

Kettős szerepben

Francesco Calzona mellett szólhat, hogy számára egyáltalán nem ismeretlen a Napoli, 2015 és 2018 között ugyanis Maurizio Sarri, a 2021/2022-es idényben pedig Luciano Spalletti segítőjeként dolgozott a délolasz egyesületnél. Éppen az előző nápolyi szerepvállalása után fogadta el a szlovák szövetség hívását, így jelenleg az Európa-bajnokságra készülő Szlovákia szövetségi kapitánya is. A hétfői bejelentés értelmében erről nem is kell lemondania, a két tisztséget egyszerre látja el a jövőben. Noha az eddigi 14 mérkőzéséből az elsőt, Azerbajdzsán ellen rögtön elveszítette, azóta csupán kétszer – mindkét esetben Portugáliától – kapott ki a szlovák nemzeti csapattal, amelyet kivezetett a 2024-es Európa-bajnokságra is. Ma már előfordul, hogy Calzonát Magyarország kapitányához, Marco Rossihoz hasonlítják. Szó se róla, a két szakember olasz származása, valamint eredményes munkája alapot adhat az összehasonlításhoz.

A bajnoki bukdácsolás vezethetett a váltáshoz

Ha csak az őszi BL-szereplés alapján szeretnénk megítélni a Napoli aktuális szezonját, akkor talán nem is annyira riasztó a helyzet. A D csoportban másodikként zárt Napoli kétszer kapott ki, mindkét alkalommal a Real Madridtól, mellette „hozta a kötelezőket”, a portugál Bragát oda-vissza, az Union Berlint pedig idegenben győzte le, így összességében magabiztosan jutott tovább.

A változtatás oka sokkal inkább az, hogy a Napoli az olasz bajnokság januári újrakezdése óta is több pontot hullajtott el. A bajnokcsapat kikapott a Torinótól és a Milantól is, emellett döntetlent ért el a Lazio és a Genoa ellen, így 2024-ben még csak két bajnokit tudott megnyerni. Ennek (is) köszönhetően egyre távolodik az élbolytól a Napoli, amelynek hátránya a listavezető Intertől nézve 27, a még BL-kvalifikációt érő pozícióban álló Atalanta mögött pedig kilenc pont.

Xavi: Nem könnyű így felkészülni

Az FC Barcelona a Napolihoz képest a nyugalom szigete, igaz, a katalánoknál is van történés bőven, elég ha felidézzük, hogy január végén bejelentette, júniusban távozik posztjáról a vezetőedző, a klubhoz ezer szállal kötődő Xavi Hernández. A Barcelona a Bajnokok Ligája H csoportjának győzteseként jutott be a nyolcaddöntőbe. Bár a katalán együttes a múlt hétvégi, Celta Vigo elleni bajnokiját 2-1-re megnyerte (Robert Lewandowski a rendes játékidő ráadásának 7. percében szerezte meg a győzelmet érő találatot), lemaradása két pont a meglepetésre második Girona, illetve nyolc egység az éllovas Real Madrid mögött.

– Lelkesen és reménykedve érkeztünk meg Nápolyba. Különös forgatókönyv nagy meccset játszani egy olyan Napoli ellen, amely közvetlenül a találkozó előtt váltott edzőt. Nem könnyű így felkészülni, de a nap végén úgyis az olasz bajnokcsapattal állunk majd szemben – jelentette ki a keddi sajtótájékoztatón a Barcelona trénere, Xavi. – A párharc esélyeit 50-50 százaléknak látom. Egyszerűen meg kell mutatnunk a pályán, hogy jobbak vagyunk a Napolinál. Szerdán és a visszavágón is – a többi nem számít!

Xavi óvatosan fogalmazott az esélyekkel kapcsolatban Fotó: Ciro Fusco

Noha a szerdai összecsapás házigazdája a Napoli lesz, a statisztika nem az olaszok mellett szól. A nápolyi gárda tétmérkőzésen még egyszer sem tudta legyőzni a Barcelonát: a két csapat 2020-ban, a BL-ben vívott nyolcaddöntős párharcot, akkor a nápolyi 1-1 után a katalánok házigazdaként 3-1-re nyertek, majd 2022-ben, az Európa-ligában a legjobb 16 közé jutásért Barcelonában értek el 1-1-et a felek, hogy aztán vendégként aratott 4-2-es sikerével a Barcelona jusson tovább. Ennek tudatában sem kis teher nehezedik már a bemutatkozásakor Calzonára.

A játéknap másik nyolcaddöntőjét Portugáliában rendezik, a Porto az Arsenalt fogadja 21 órai kezdettel (tv: Sport 2). A londoniak a B jelű négyes győzteseként jutottak el a 16 közé, a Porto pedig éppen a Barcelona mögött zárt másodikként a H csoportban. Az Arsenal eddig jó szezont teljesít, versenyben van az angol bajnoki elsőségért is, egyértelmű esélyesként várhatja a portugálok elleni párharcot.

Borítókép: Az FC Barcelona ellen már az új tréner készítette fel a Napolit (Fotó: EPA/Ciro Fusco)