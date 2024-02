Új esély? Edzőváltás a magyar válogatott csatár klubjánál

Legutóbb Kölnben dolgozott

Az 52 éves Steffen Baumgart legutóbb az 1. FC Köln vezetőedzője volt az élvonalban, onnan tavaly decemberben távozott. A korábbi hatszoros német bajnok Hamburg jelenleg a hatodik idényét tölti a Bundesliga 2-ben, ahol pillanatnyilag a harmadik, osztályozós helyen áll. A Hamburg hátránya 4 pont a már feljutást érő pozíciót elfoglaló Holstein Kiel mögött, mögötte azonban hat csapat is 6 ponton belül van.

Rossi megmondta: mennie kell!

A váltás új esélyt kínálhat a klub 21 esztendős magyar csatárának, a négyszeres válogatott Németh Andrásnak is. A nemzeti tizenegyben eddig két felkészülési mérkőzésen, valamint tavaly két Európa-bajnoki selejtezőn is pályára lépő Németh a 2023/2024-es szezonban finomat szólva sem számított alapembernek a Hamburgban, 19 bajnokin mindössze 254 perc játéklehetőséget kapott, gólt pedig egyelőre nem szerzett. A legutóbbi, szombati, Rostock elleni találkozón két percre cserélte be korábbi edzője. Helyzetéről korábban a magyar válogatott szövetségi kapitánya, is elégedetlenül nyilatkozott.

– Őszintén megmondtam neki: mennie kell a Hamburgból – jelentette ki tavaly novemberben Marco Rossi. – Ha meghívót szeretne, folyamatosan játszania kell a klubcsapatában. Mindegy, hogy Németországban vagy máshol, de játszania kell. Ez mindenkire vonatkozik.

Komoly riválissal kell megküzdenie a fiatal magyarnak

Németh Andrásnak várhatóan az új vezetőedző regnálása alatt sem lesz könnyebb a helyzete, posztriválisa ugyanis a német másodosztály góllövőlistájának éllovasa, Robert Glatzel, aki az eddigi 25 bajnokiján 15 gólt szerzett, emellett pedig 5 gólpasszt is kiosztott. Egy biztos: a Hamburg jobb sorsra érdemes együttes, hiszen a futballpiaci ügyekben mértékadó hírforrásként kezelt Transfermarkt szerint a komplett Bundesliga 2 legértékesebb játékoskerete az övé.

