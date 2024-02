Jürgen Klopp információt osztott meg Szoboszlai állapotáról

A Liverpool szerdán előre hozott meccset játszik hazai pályán a Luton ellen a Premier League 26. fordulójából, mivel vasárnap a Ligakupa döntőjében lép pályára a Chelsea ellen. A Liverpool sok sérült játékosa miatt Jürgen Klopp kissé gondterhelt arccal sorolta, hogy kiről mit lehet tudni, így a január vége óta újra sérült Szoboszlai állapotára is kitért.

Klopp még nem tudja, mikor láthatjuk újra Szoboszlai mozdulatait a Liverpool mezében. Fotó: EPA/Adam Vaughan

– A sérültek miatt nehéz helyzetben vagyunk – állapította meg Klopp, majd sorolta a gondokat. – A kapuban Alisson izomsérülése még nem jött rendbe, egy ideig még biztosan nem játszhat. Diogo Jota térdsérülése sem néz ki jól, hónapokig is eltarthat, mire újra bevethető lesz. Curtis Jones sem szerepelhet még a szalagsérülése miatt. Ami a többieket illeti, napról napra változik a helyzet, a Luton elleni kezdőcsapatot egy órával a kezdő sípszó előtt hirdetjük ki, addigra eldől, ki tudja vállalni a játékot. Trent Alexander-Arnold és is a visszatérésén dolgozik, de még mindketten a csapattól külön edzenek, egyelőre nem bevethetőek. Amíg ki tudunk állni, mert vagyunk elegen hozzá, addig a győzelem a célunk.

Klopp szavaiból ítélve tehát Szoboszlai a Luton elleni meccset még biztosan kihagyja, ám a Chelsea elleni Ligakupa-döntőn már lehet esély a játékára, ha addig jó ütemben halad a rehabilitációja, de garancia még akkor sincsen a visszatérésére. Mint ismert, a magyar középpályás január végén a Chelsea elleni bajnokin játszott legutóbb, amikor gólt is fejelt, ám utána kiújult a korábbi combhajlító-sérülése.

Az ellenfél erősebb, mint azt a tabella mutatja

– A szerdai meccs hihetetlenül fontos nekünk egy jó csapat ellen – tért rá a Luton elleni mérkőzésre Klopp. – Nem vagyok benne biztos, hogy kapnék kérdést az ellenfélről, ezért is beszélek róla, mert amit Rob Edwards művel a csapatával, az őrületes. Nem hiszem, hogy megkapja ezért a kellő elismerést, pedig rengeteget fejlődött a futballjuk, nem is nagyon láttam ilyet korábban. Jó játékosok alkotják a csapatot, és top edzőjük van, kemény ellenfél.

A Luton jelenleg a 18., kieső helyen áll a Premier League-ben, amelynek első helyezettje a Liverpool, két ponttal az Arsenal, néggyel a Manchester City előtt, igaz, Pep Guardiola együttese eggyel kevesebb meccset játszott. Klopp csapatának a Luton elleni győzelem a sok sérült ellenére is kötelező hazai pályán, annál is inkább, mert a három pont begyűjtésével nyugodtan készülhetne a Chelsea elleni Ligakupa-döntőre, hiszen közben biztosan első maradna a Premier League-ben is.

Jürgen Klopp sajtótájékoztatója a Liverpool–Luton meccs előtt:

Borítókép: Jürgen Klopp nehéz napokat él meg a Liverpool sok sérülése miatt (Fotó: EPA/Vince Mignott)