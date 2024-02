A Liverpool az ásza szerint három pontért megy az Arsenalhoz

– Nagyon nehéz dolgunk lez, az Emiratesbe nem győzni érkeznek az ellenfelek, de mi ezt tesszük. Szeretem, amikor ekkora a tét és nagy nyomás nehezedik ránk, izgatottan várom az olyan meccseket, amelyek ennyire fontosak – mondta Trent Alexander-Arnold. – Egyszer már megmutattuk, hogy képesek vagyunk ott is nyerni, és ez a tudat sokat segít. Ez nem önelégültség, de jó szériában vagyunk. A mentalitásunk kifogástalan, és ha végre tudjuk hajtani a játékban az elképzelésünket, akkor három ponttal gazdagodunk.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Alexander-Arnold éppen a Liverpool januári, Arsenal elleni kupamérkőzésén szenvedett térdsérülést, de a múlt héten a Norwich City és a Chelsea elleni győztes meccseken csereként már visszatért a pályára. A posztján a beugró fiatal Conor Bradley tündökölt, és ennek Alexander-Arnold nagyon örült:

– Ha megsérülsz, csak remélheted, hogy a többiek megtartják a formájukat és azt a lendületet, amelynek én is részese voltam. A srácok, különösen Conor teljesítménye kiemelkedő volt, ezért állunk még a bajnokság mellett az FA-kupában és a Ligakupában is. Azt hiszem, az intenzitásunk határozottan nőtt.

Az, ahogyan nyomást helyezünk az ellenfélre, ahogyan kontrázunk, amekkora sebességgel futballozunk, emlékeztet az évekkel ezelőtti időkre, amikor csapatként talán a legjobb formánkat hoztuk.

Más játékosok, más futballstílus, de az intenzitás mindig megmarad, és ez az, amit belénk neveltek, és amit megkövetelnek tőlünk. És ez az, amit élvezünk, mert látjuk, hogy működik.

Fotó: AFP/Paul ELLIS

Az Arsenal kisebb hullámvölgy után a hétközi fordulóban ismét nyert (miután 20-án 5-0-ra kiütötte a Crystal Palace-t, kedden a Nottingham otthonában győzött 2-1-re), ám Londonban mindenki tisztában van vele, a csapat ezt megelőző négymeccses nyeretlenségi sorozata a Liverpoollal kezdődött. A január 1-jén comb­izomsérülést szenvedett Szoboszlai Dominik múlt hét vasárnap, a Norwich elleni FA-kupa-mérkőzésen (5-2) visszatérhetett a csapatba – csereként állt be az 55. percben –, Virgil van Dijk pedig az ő szögletét követően talált az ellenfél kapujába. A magyar légiós szerdán már kezdő volt a Chelsea elleni bajnokin (4-1) – 69 percet kapott, fejelt egy gyönyörű gólt, s minden jel arra utal, hogy az Arsenal ellen is a kezdőcsapatban szerepel. Jürgen Kloppnak most elsősorban Darwin Núnez okoz fejfájást, az uruguayi csatár ugyanis bicegve hagyta el az An­fieldet a szerdai bajnokit követően.

Borítókép: Szoboszlai Dominik és Trent Alexander-Arnold gyakran ünnepelhet gólt (Fotó: AFP)