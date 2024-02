Íme a program, mikor és hol lép pályára Marco Rossi válogatottja az Eb előtt

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke már január végén bejelentette, hogy négy meccset kötnek le, s az Eb-felkészülés céljából Törökország, Írország, Koszovó, valamint Málta lesznek az ellenfelek, ám akkor időpontok és helyszínek még nem voltak ismertek. Az MLSZ a hivatalos honlapján tette közzé ezeket az információkat az első három mérkőzés kapcsán.

csapata hamarosan visszatér a pályára. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar válogatott Eb előtti ismert programja:

Március 22. – Magyarország–Törökország

Március 26. – Magyarország–Koszovó

Június 4. – Írország–Magyarország

Mint az a felsorolásból kiderül, a törököket és Koszovót hazai pályán fogadja a válogatott. Az első meccs kapcsán azt is megerősítette az MLSZ, hogy azt a Puskás Arénában rendezik, a másodikról viszont csak annyit írnak, hogy hazai pályán lesz. Korábban lehetett hallani arról, hogy az egyik hazai meccset a Fradi stadionjába, a Groupama Arénába vagy vidékre vihetik, erről valószínűleg még zajlanak az egyeztetések.

Az írekkel idegenben, Dublinban, az Európa-liga döntőjének is otthont adó ötvenezres befogadóképességű Aviva Stadionban mérkőzik meg a csapat. A negyedik, korábban beharangozott Málta elleni meccsről egyelőre időpontot és helyszínt sem osztott meg a szövetség.

Marco Rossi így indokolta az ellenfelek kiválasztását

– Az ellenfelek kiválasztásánál azt is figyelembe kellett vennünk, hogy egyáltalán mely csapatok elérhetők egy-egy felkészülési mérkőzésre és közülük ki az, aki akar is játszani velünk – fogalmazott Marco Rossi szövetségi kapitány. – A most említett három ellenfél közül egyértelműen Törökország a legerősebb: egységes és jó csapata van topbajnokságokban játszó játékosokkal. Játékerejüket tekintve nagyjából ugyanolyan erősek, mint Eb-csoportellenfeleink közül Svájc vagy Skócia. Koszovó és Írország ugyan némileg gyengébbnek mondható, de velük kapcsolatban részünkről nem a taktikai szempontokon, a játékrendszeren volt a hangsúly, hanem azon, hogy fizikális focit játszanak, amivel a már említett két Eb-ellenfelünk esetében a kontinenstornán is találkozni fogunk, így ez a két mérkőzés is ideálisan járul majd hozzá a felkészülésünkhöz.

Dárdai Márton jöhet, de mi lesz Szoboszlai sorsa?

Rossi újra megerősítette, hogy ha minden a tervek szerint alakul, a márciusi meccsekre meghívót kap a válogatottba Dárdai Márton, a Hertha védője, aki nemrég döntötte el, hogy a magyar színeket szeretné képviselni, miután eddig a német utánpótlás-válogatottakban futballozott.

– Ahogy mindig, most is el fogjuk majd dönteni, hogy mit szeretnénk kipróbálni ezeken a mérkőzéseken, illetve egyáltalán van-e értelme bármi újat tesztelnünk vagy az a legjobb megoldás, ha az eddigi dolgainkat javítjuk tovább – mondta a kapitány. – Az azonban biztos, hogy most is csak olyan játékosokat fogunk meghívni, akik teljességgel passzolnak a csapatba és segítségére lehetnek a válogatottnak. Nagy változásokra azonban ne számítson senki, hiszen tavaly és tavalyelőtt is azért értünk el jó eredményeket, mert csak minimális változások voltak a keretben. Ha minden alkalommal öt-hat változás lenne, akkor a pályán nem tudnánk egységes csapat lenni.