Dárdai Pál felesége elsírta magát, de kénytelen beletörődni a helyzetbe

A német másodosztály legutóbbi, 26. fordulójában a Hertha 5-2-re legyőzte az ugyancsak nagy múltú Schalke csapatát, de így is csak a kilencedik helyen áll a tabellán. A Schalke pedig még nehezebb helyzetben van, a tizennyolc csapat között csak a 14., két pontra van a kiesőhelytől. A találkozó után beszélt Dárdai Bence nyári távozásáról is, s nem tagadta, edzőként csalódott, hogy legkisebb fia nem fogadta el a Hertha szerződéshosszabbítási ajánlatát, és a nyáron a Bundesliga élvonalában szereplő Wolfsburghoz igazol. A másik két fiával, Mártonnal és Palkóval is együtt dolgozó Dárdai Pál elmondta, a feleségét megviselte, hogy bátyjai után Bence is elköltözik otthonról.

Dárdai Bence távozásával sokat veszít a Hertha (Forrás: Instagram/bencedardai)

– Apaként ebbe nem szólhattam bele. Az édesanyja, a testvérei és a csapat megpróbálta maradásra bírni. Ez fájdalmas, a feleségem pár napig sírt. De tisztelet annak a klubnak, amely el tudja vinni Bencét ebből a családból és ebből a környezetből – idézi a Bors cikkében Dárdai Pál nyilatkozatát.

A tréner korábban nyilatkozott arról, hogy az ő édesapja sem szólt bele a karrierjével kapcsolatos döntéseibe, és ő is a fiaira bízza a válogatottságuk vagy éppen a klubváltásaik ügyét. Dárdai Mónika tavaly nyáron még „megvétózta” az akkor 17 éves, érettségi előtt álló fia távozását, most viszont fájó szívvel el kellett fogadnia a nagykorúvá vált gyermeke döntését.