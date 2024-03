Majdnem öt év börtönt kérnek a Real Madrid legendás edzőjére

Carlo Ancelotti óriási legenda a futballban. Játékosként is felért a csúcsra, az AC Milan futballistájaként kétszer nyert Bajnokok Ligáját, oszlopos tagja volt az olasz válogatottnak, ám edzőként alkotott, illetve alkot ma is igazán maradandót. Négy BL-diadal áll a neve mellett, és ő a futballtörténelemben az első edző, aki csapataival bajnok tudott lenni Európa öt legerősebbnek tartott nemzeti pontvadászatában, jelesül az élen végzett a spanyol Real Madriddal, az angol Chelsea-vel, a német Bayern Münchennel, az olasz AC Milannal és a francia Paris Saint-Germainnel egyaránt.

Fotó: AFP

Jelenleg a madridiak kispadján ül, itt a bajnoki címek mellett kétszer hódította el a spanyol Király Kupát és Szuperkupát, két-két alkalommal nyert Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot. Most azonban nem ezért került be a hírek közé a neve: a spanyol államügyészség négy év kilenc hónap börtönbüntetést kért rá. A 64 éves Ancelotti először 2013 és 2015 között irányította a Real Madridot, s a vád szerint a 2014–2015-ös idény során Spanyolországon kívüli székhelyű, de valós tevékenységet nem végző cégek sorát használta fel arra, hogy bevételeinek nagy részét eltitkolja a hatóságok elől, és több mint egymillió eurós bevétel után nem fizetett adót.. A spanyol ügyészség adócsalással vádolja, amit akár négy év kilenc hónap börtönbüntetéssel is lehet büntetni.