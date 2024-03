A közelgő felkészülési meccsekről beszélt a válogatott játékos

Nagy Zsolt 2019-ben debütált a nemzeti csapatban, azóta 16 alkalommal lépett pályára címeres mezben. Három selejtezőn szerepelve járult hozzá az Eb-kvalifikációhoz. A keddi keretismertető sajtótájékoztatón kiderült, hogy a szövetségi kapitány, újra számít rá.

Nagy Zsolt boldog, hogy újra meghívták a válogatottba (Fotó: Koszticsák Szilárd)

„Az utolsó simításokat a hátralévő négy találkozón tudjuk elvégezni”

– Mindig izgatottan várom a kerethirdetést, hiszen nincsen bérelt helyem a válogatottban. Boldog vagyok, hogy ismét ott lehetek a keretben – mondta a Puskás Akadémia honlapjának nyilatkozó futballista. – Úgy érzem, a sérülésem után egész jól tértem vissza, sőt, gólok és gólpasszok szempontjából talán ez az eddigi legjobb szezonom az NB I-ben, sajnálom, hogy az utóbbi időben nem jönnek az eredmények. Ami a törökök és a koszovóiak elleni meccseket illeti, az Eb előtt az utolsó simításokat a hátralévő négy találkozón tudjuk elvégezni, ezért is játszunk olyan vagy hasonló erősségű, illetve a hasonló szisztémában, felfogásban futballozó csapatokkal, mint amilyenekkel a kontinenstornán fogunk. Nagyon örülök, hogy a volt puskásosok közül Kleinheisler Laci, Tóth Balázs és is kapott meghívót, ez is mutatja, hogy a Puskás Akadémiáról hová lehet eljutni. Mindhárman voltak csapattársaim annak idején, jó érzés, hogy most címeres mezben is együtt küzdhetünk.

Megleste a Fradit

A védőként és középpályásként is bevethető Nagy Zsolt az aktuális idényben 17 meccsen kapott lehetőséget a Puskásban, mérlege öt gól és három gólpassz. Együttese az élvonalbeli bajnokság hétvégi, 25. fordulójában vasárnap 14.45-től a Ferencváros vendége lesz.

– Sajnos az Újpest ellen kikaptunk, ami nem esett jól senkinek, de remélem, tanulunk a hibáinkból, és a Groupama Arénában megmutatjuk, mire is vagyunk képesek valójában. Külön sajnálom, hogy az elmúlt három hétben a Vidi sorra adta a „ziccereket”, de nem tudtunk élni a lehetőséggel – utalt a dobogós pozícióért zajló küzdelemre Nagy Zsolt. – Egyébként kimentem az FTC fehérvári meccsére, jól futballoztak a zöld-fehérek, akik bármilyen összeállításban lépnek pályára, nagyon erősek, ráadásul az Európa-konferencialigából is kiestek, így csak a hazai porondra kell koncentrálniuk. Egy dolog biztos: a csapatból mindenkinek a maximumot kell majd nyújtania, ha nyerni akarunk az Üllői úton.

Borítókép: Nagy Zsolt Szoboszlai Dominiknak gratulál egy korábbi válogatott meccsen (Fotó: MTI/Kovács Tamás)