Péni István bizonyított, csak egyvalamit bán kissé

A győri Európa-bajnokság szombaton a csapatversenyekkel ér véget, Péni, a szintén olimpiai kvótás Pekler Zalán és Hammerl Soma a bronzéremért lőhet majd.

A versenyen elérhető kvóták viszont már mind gazdára találtak, ezek közül csak Péni tudott itthon tartani. Pekler mellett korábban már a légpisztolyos Fábián Sára is biztosította a helyét a párizsi mezőnyben. A győri Eb-n közel járt a kvótához a pisztolyos Jákó Miriám és a puskás Mészáros Eszter is, de ők végül nem jártak sikerrel. Áprilisban Rio de Janeiróban rendeznek még egy olimpiai kvalifikációs versenyt, s ki lehet jutni az olimpiára a világranglistáról is.

Péni István az abszurd botrány után most nyugodt felkészülésben bízhat

Péni István 2016-ban és 2021-ben is indult olimpián, legjobb ötkarikás eredménye a Tokióban légpuskában megszerzett ötödik hely. A legutóbbi olimpia előtti eredményjóslatokban Péninek nemzetközi szakértők két aranyat is prognosztizáltak, ám a felkészülésére rányomta a bélyegét a magyar sportélet egyik legabszurdabb botránya.

A történet hazai riválisa, Sidi Péter eltiltásával végződött, aki doppingszabotázzsal próbált megszabadulni Pénitől.