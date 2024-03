Százhúsz perces csatára készül a Szeged játékosa, csütörtökön jön az első felvonás

Az előző idényhez hasonlóan újra összejött a magyar rangadó a Bajnokok Ligájában, az OTP Bank-Pick Szeged és a Telekom Veszprém egymással vív meg a negyeddöntős szereplésért. A párharc első felvonását a szegedi Pick Arénában rendezik csütörtökön, 18.45-ös kezdettel (tv: Sport 1).

Van kiindulási alap

– Bármerre jársz a városban, napok óta ez a mérkőzés a téma. Ahogy egyszer korábban mondtam, a Szeged–Veszprém még a hentesnél is Szeged–Veszprém, mindenki erről beszél. Telt ház várható, ami az új arénánkban nem minden héten adatik meg. Nagyon várjuk a mérkőzést – mondta a Szeged válogatott átlövője, a lapunknak nyilatkozó Szita Zoltán, aki másfél hete még a nemzeti csapat olimpiai kvalifikációjából vette ki a részét. – A selejtezőtorna után volt egy nap pihenőnk, utána viszont kupa- és bajnoki mérkőzés következett, volt időnk visszarázódni a megszokott ritmusba.

A Szeged a hatodik helyen zárt a BL csoportkörében, ezzel szemben a B csoportban szereplő Veszprém az utolsó mérkőzésén esélyt kapott arra, hogy másodikként végezzen – ez auto­matikus negyeddöntős részvételt ért volna –, ám kikapott a címvédő Magdeburgtól, így harmadik lett.

– A mi szempontunkból szinte mindegy volt, hogy a Magdeburg vagy Veszprém lesz-e az ellenfelünk – jelentette ki Szita Zoltán. – Az erőviszonyok alapján egy szintet képvisel mindkét csapat. Annyival jobb, hogy a Veszprémet kaptuk, hogy az utazás kicsit könnyebb lesz a visszavágóra, ám mindkét ellenfél nagyon nehéz mérkőzést hozott volna. Arra számíthatunk, hogy kicsit más hangulata lesz ennek a párharcnak. A jelenlegi idényben már játszottunk egyszer a Veszprémmel a bajnokságban, vagyis van olyan mérkőzés, amiből ki tudunk indulni. Volt négy-öt napunk felkészülni, ilyen szempontból szerencsésebb a helyzetünk, mint a korábbi BL-meccseknél, amikor volt, hogy csak egy-két napunk volt erre. Azt tudom mondani, hogy a felkészülés szempontjából ez is egy ugyanolyan BL-meccs, mint a többi, ezt is szeretnénk megnyerni.

Szita Zoltán és a Szeged hozzá van szokva a kemény csatákhoz a Bajnokok Ligájában. Fotó: Bús Csaba

Veszprémből indult, most szülővárosa ellen játszik

A két együttes tavaly mérkőzött meg egymással először a Bajnokok Ligájában, akkor a Veszprém kettős győzelemmel jutott tovább. Az aktuá­lis idényben eddig egyszer találkoztak: november közepén a bajnokságban 30-25-ös bakonyi siker született a Pick Arénában. Innen nézve ezúttal is a veszprémiek az esélyesebbek, ám éppen a klubok közti régi rivalizálás miatt ezt mégsem jelenthetjük ki egyértelműen. Tekintve, hogy a második mérkőzést Veszprémben rendezik, a Szegednek nem szabadna hátrányba kerülnie otthon. Mi volna az ideális eredmény? – kérdeztük Szita Zoltánt.

– Nem beszéltünk erről. Ez a párharc 120 perc, két meccs lesz, ezért bármi is történjék az első mérkőzésen, a lényeg, hogy a visszavágó végén mi jöjjünk ki győztesen. Ennek megfelelően készülünk – felelte a 26 éves kézilabdázó.

A Szegedet 2022 óta erősítő Szita Zoltán Veszprémben született, játszott is a helyi csapatban, de ma már nem érinti meg különösebben, ha szülővárosának együttese ellen kell játszania.

– Talán az első Veszprém–Szeged, amikor Veszprémben játszottunk, különlegesebb volt, de tavaly is többször találkoztunk, úgyhogy számomra ez is egy ugyanolyan BL-meccs lesz, mint a többi. Az mindig pluszt ad, amikor ellenfélként a Veszprém Arénában a barátaim, rokonaim előtt játszhatok, de semmi több. Hozzászoktam már, hogy a Veszprém ellen játszom, úgy kezelem ezt a párosítást is, mint az összes többi meccset – jelentette ki Szita.

Szita Zoltán megszokta már, hogy a Veszprém ellen kell küzdenie a pályán. Fotó: Czeglédi Zsolt

Szegeden telt ház várja a csapatokat csütörtökön, itt azonban még csak a párharc első felvonását rendezik – a visszavágóra egy hét múlva a Veszprém Arénában kerül sor. A győztesre a dán Aalborg vár a legjobb nyolc között.