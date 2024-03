Szoboszlai elárulta, miért játszik a Liverpool meccsről meccsre

Minden lehetséges porondon áll még és a végső sikerre is esélyes csapata, a Liverpool. Esélyes az aranyéremre a Premier League-ben, azaz a bajnokságban, az FA-kupában – a Ligakupát már megnyerte –, és magabiztosan menetelt eddig az Európa-ligában is. Most vasárnap is komoly feladatot kell teljesítenie: az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester United lesz az ellenfele az Old Traffordon (vasárnap, 16.30, tv.: Spíler1).

Fotó: Liverpoolfc.com

Nagy valószínűséggel Jürgen Klopp menedzser ezúttal is főszerepet szán magyar középpályásának, Szoboszlai Dominiknak, aki a sérülése után fokozatosan tért vissza, de a Sparta Praha elleni, csütörtöki Európa-liga-mérkőzést már végigjátszotta, és góllal, valamint gólpasszal járult hozzá a 6-1-es sikerhez. A program tehát roppant sűrű, ám a Liverpool hivatalos honlapjának nyilatkozva Szoboszlai Dominik elmondta, ezt ő egyáltalán nem bánja:

– Így van ez jól, nem unatkozunk, és nem unatkoznak a szurkolóink sem. Éhesek vagyunk minden fronton a dicsőségre. Persze, nehéz ez az út, de minden vonalon készen kell állnunk. A Premier League a legfontosabb cél, de a többi is fontos, ezért érdemes futballozni. A Manchester Uniteddel a legutóbb decemberben gól nélküli döntetlent játszottunk, pedig volt legalább harmincöt lövésünk, most viszont muszáj gólt szereznünk.