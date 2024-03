Szoboszlai Dominik az olasz Atalanta ellen is bizonyíthat az El-ben

Csütörtökön teljessé vált az Európa-liga negyeddöntőjének a mezőnye: ezt az Atalanta (olasz), a Benfica (portugál), a Leverkusen (német), a Liverpool (angol), a Marseille (francia), az AC Milan (olasz), az AS Roma (olasz) és a West Ham United (angol) alkotja. Az UEFA nyoni központjában péntek délben tartották meg a negyeddöntők párosítását, valamint azt, hogy melyik párharcban ki kezd hazai pályán, kisorsolták az elődöntő ágrajzát, azaz azt, hogy a negyeddöntős párharcok győztesei ki ellen folytatják a legjobb négy között, és azt is, melyik győztes kezd hazai pályán, de az is kiderült, hogy a döntőben melyik elődöntős párharc győztese számít a hazai csapatnak.

Fotó: AFP

Az Európa-ligának ebben a szakaszában már nincsenek megkötések, azaz összekerülhettek egymással korábbi csoportellenfelek és azonos ország csapatai is. Magyar szempontból természetesen a Liverpool szereplését kíséri a legnagyobb figyelem , csapata elsöprő teljesítménnyel, 11-2-es összesítéssel lépett túl a Sparta Prahán a nyolcaddöntőben. Szokás szerint az UEFA főtitkár-helyettese, Giorgio Marchetti vezényelte le a sorsolást, aki a köszöntőjében kiemelte, hogy a következő kiírástól a BL-hez hasonlóan megváltozik ennek a sorozatnak a lebonyolítása is, azaz a futball tavasszal búcsúzik el az eddigi rendszertől.