Döbbenetes VAR-ítélet és az exújpesti támadó szertefoszlatta Luxemburg álmát + videó

Grúzia és Luxemburg is története első Európa-bajnokságára igyekezett, a pótselejtezők C ágán egymás ellen kezdett a két válogatott. A tbiliszi összecsapás hőse a magyar futballrajongók által is jól ismert Budu Zivzivadze volt, az exújpesti támadó duplája mellett egy VAR-ítélet döntötte el, hogy Luxemburg álma szertefoszlott, Grúzia viszont még tovább bízhat az Eb-debütálásban.

Budu Zivzivadze közel járt a mesterhármashoz a Luxemburg elleni Eb-pótselejtezőn (Fotó: AFP/Giorgi Arjevanidze)

Az első félidő egyértelmű grúz fölényt hozott, Budu Zivzivadze ezt gólra is váltotta. Sőt, majdnem kettőre, Csakvetadze szenzációs sarokpassza után azonban a kapufa védett Zivzivadze lövésénél.

Luxemburg azonban a második félidő elején egyenlítő gólt ünnepelt, Gerson Rodrigues talált a grúzok kapujába. Az öröm azonban korai volt.

Döntő jelentőségű VAR-ítélet

A játékvezetőt ugyanis kihívták a monitorhoz. Luxemburg úgy szerzett labdát, hogy Chanot elnyomta a kapura törő Mikautadzét. A gólt elvették, Chanot pedig piros lapot kapott, amiért gólhelyzetet akadályozott meg. Szigorú ítélet volt, amely ráadásul megpecsételte Luxemburg sorsát. Alig néhány perccel később Zivzivadze beállította a 2-0-s végeredményt.

– Az első félidőben az ellenfelünk egyértelműen fölénk nőtt, különösen játéktempóban. Egy ilyen meccsen tíz emberrel küzdeni nagyon nehéz, nem tudok szemrehányást tenni a játékosaimnak – idézi az UEFA honlapja a luxemburgi szövetségi kapitányt, Luc Holtzot.

Kvarachelia hiányában Zivzivadze volt a hős

Grúzia tovább álmodozhat, a pótselejtezős ág keddi döntőjében Görögország ellen szintén hazai pályán játszhat Willy Sagnol legénysége. A Kazahsztán elleni 5-0-s sikerük is jelzi, hogy a görögök egyértelműen erősebbek Luxemburgnál, ugyanakkor a grúzok esélyeit növeli, hogy a sorsdöntő meccsen a csütörtök este eltiltását töltő Napoli-sztár, Hvicsa Kvarachelia is rendelkezésre állhat.

Hiányában a korábbi NB I-es légiós, ma már a német másodosztályban, a Karlsruhéban futballozó Zivzivadze volt a grúz hős.

– Jól játszottunk, büszke vagyok a csapatra. Szerencsés vagyok, hogy két gólt lőhettem, de még csak az út felét tettük meg, még teljesítenünk kell a küldetésünket – tette egyértelművé Zivzivadze, hogy a grúzok a történelmi Eb-részvételre hajtanak.