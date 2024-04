Befutott a Fradi harmadik kihívója a bajnoki címért

Az FTC már magyar bajnokként készül az Erste-liga fináléjára, hiszen a versenykiírás értelmében a magyar bajnoki cím a legjobb magyarországi csapatot illeti meg, s ez a kérdés már a negyeddöntők után eldőlt, hiszen a legjobb négy közé a Fradi mellett három erdélyi csapat, a Brassó, a címvédő Gyergyó és a Csíkszereda jutott be.

Az FTC az alapszakaszban háromszor legyőzte a Brassót, egyszer kikapott tőle. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz György

Az FTC zsinórban hatodszor, fennállása során pedig harmincegyedszer ünnepelhetett idén bajnoki aranyérmet, s az elmúlt években kétszer, 2019-ben és 2020-ban (akkor a Covid miatti csonka idényben a Csíkszeredával közösen) az Erste-ligát is megnyerte. Fodor Szabolcs csapata egyenletesen jó teljesítményéről árulkodik az is, hogy az előző két évadban is döntős volt, ám 2022-ben a Csíkszereda, tavaly pedig a Gyergyó végletekig szoros küzdelemben, hétmeccses párharcban végül felülmúlta a zöld-fehéreket.

A Brassó kiverte a címvédő Gyergyót, és harmadszorra döntős

A Ferencváros az egész idényben jó formát mutat, hiszen elsőként zárta az alapszakaszt, majd a negyeddöntőben a Debrecen 4-1-re, az elődöntőben a Csíkszeredát pedig 4-2-re múlta felül. A Brassónak nehezebb dolga volt, a negyeddöntőt 0-2-ről fordította meg 4-2-re a DVTK ellen, az elődöntőben pedig a címvédő Gyergyót ugyanilyen összesítéssel verte ki.

Az alapszakaszban a négy egymás elleni mérkőzés közül hármat az FTC nyert meg, ez is azt sugallja, hogy a Fradi a finálé esélyese. Persze a Brassót sem szabad alábecsülni, 2014-ben és 2021-ben már döntőt vívott. Mindkét klub nagy erénye a folyamatosság, Fodor Szabolcs a Fradit 2018, Dave MacQueen a Brassót pedig 2019 óta irányítja.

Igazi hokicsemege lesz

– Készen állunk az első meccsre. Két nagyon jó csapat találkozik, ezért azt gondolom, hogy nagyon jó kis hokicsemege lesz ez a döntő. Az a legfontosabb, hogy a saját játékunkat tudjuk majd játszani és azokat a taktikai elemeket, amit kértünk a játékosoktól, azt betartsák – fogalmazta meg a várakozásait Fodor Szabolcs.

Dave MacQueen, a Brassó vezetőedzője azt emelte ki, hogy az elmúlt három esztendőben, amióta legutóbb döntőt játszott a csapata, sok minden változott, a liga is fejlődött. A Ferencváros erősségeként a gyors játékot emelte ki.

– Kevés gyengeségük. Nekünk a saját rendszerünkben kell játszanunk, és bízni benne, hogy a mérkőzések megfelelő pillanataiban be tudunk találni – tette hozzá.

Érdekesség, hogy a Brassó egyik legjobbja, Kóger Dániel korábban a Ferencváros játékosa volt. A válogatott szoros csatára számít, nem tartja kizártnak, hogy ismét csak hét mérkőzésen dől el a döntő.

Az alapszakasz nyerteseként az FTC élvezi a pályaelőnyt, így a párharc a zöld-fehérek otthonában, a Tüskecsarnokban kezdődik, sőt a kevesebb utazást szem előtt tartva, a szombati második mérkőzést is itt rendezik, majd két nap szünet után Brassóban lesz a folytatás. A párharc az egyik fél negyedik sikeréig tart, s legkésőbb április 16-án érhet véget.