Golovin Vlagyimir rámutatott, miért jó, hogy a franciákkal kezdünk az olimpián

Golovin Vlagyimir szerint a hajdúsági viadalon a továbbjutás szempontjából fontos két találkozón mutatott játék biztató volt, de mindig van lehetőség tovább javulni.

– A svéd válogatott elleni az egyik legjobb volt az elmúlt években. Korábban mérkőzéseken belül egyes periódusokban tudtunk hasonlóan jól játszani, ám összességében hullámzó volt a teljesítményünk – fogalmazott Golovin Vlagyimir az MTI-nek. A szövetségi kapitány elismerte: a debreceni találkozó második félideje emlékeztetett a skandinávok elleni, Svédországban elvesztett vb-meccs ugyanezen szakaszára, de ezúttal sokkal okosabban, kevesebb hibával játszottak, míg a rivális idegesebb volt, mint a tavalyi világbajnokságon társházigazdaként.

A nemzeti csapat a múlt héten Debrecenben csütörtökön 49-11-re verte Nagy-Britanniát, pénteken 28-25-re nyert Svédország ellen, vasárnap pedig 37-28-ra múlta felül Japánt, így a négyes első helyén végezve szerezte meg a párizsi kvótát.

Az ázsiai rivális magabiztos legyőzésében a szakvezető szerint fontos szerepe volt a svédek elleni meccsen szerzett önbizalomnak. Mint mondta: Japán nem tudott olyan sebességgel játszani, mint a vb-n, amelyen meglepte a hazai közönség előtt játszó dánokat, ráadásul a korábbi meccsein látottakhoz képest nem mutatott újat, így védekezésben kontrollálta a találkozót a magyar válogatott.

Válogatottunk már a megnyitó előtt pályára lép az olimpián

Az olimpián a nők a csoportmeccseket a nyitóünnepség előtt, július 25-én kezdik, a magyarok a címvédő és házigazda franciákkal csapnak össze először. Július 28-án a brazil, 30-án az angolai, augusztus 1-jén a spanyol, majd 3-án a holland csapattal találkozik Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a francia fővárosban. A negyeddöntőre 6-án, az elődöntőre 8-án, a bronzmeccsre és a döntőre 10-én kerül sor Lille-ben.

Arra a felvetésre, hogy a csoportból felfelé kilógó franciákon kívül a többi ellenfél legyőzhető-e a múlt heti teljesítménnyel, Golovin Vlagyimir azt felelte: „ha a debreceni arcunkat mutatjuk, igen”.

Golovin Vlagyimir hozzáfűzte, hogy a formaidőzítés kérdéses lesz a végső sikerért harcba szálló Franciaországnál, mivel várhatóan nem a torna elejére, hanem a végére igazítják a csúcsformát.

A további riválisokat elemezve Golovin Vlagyimir kifejtette: a vb előtt idegenben kétszer is találkoztak a hollandokkal, akiket szintén erősebbnek lát a többieknél, de akkor például az egyik meccset sikerült is megnyerni. A spanyolokat két éve idegenben legyőzték, otthon kikaptak tőlük, ám azóta a korábban Győrben és a magyar válogatott élén is dolgozó Ambros Martín vezetésével precízebbé, stabilabbá váltak. Az afrikai, dél-amerikai együttes némileg más kézilabda-kultúrát képvisel, ugyanakkor ezek is egyre közelebb állnak az európai játékstílushoz.

– Pozitív ez így, jó csoportba kerültünk – vélekedett Golovin Vlagyimir, azt is megemlítve: az öt kalapból három olyan ellenfelet kaptak, amelynek előzetesen örült volna. A keretszűkítés kapcsán azt mondta: forma alapján dönt majd a szakmai stábbal arról, hogy a 14 fős keretbe ki kerülnek be és ki lesz a három tartalék.