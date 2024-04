Kiderült a Hertha titka, fizetnének is az edzőért, akit Dárdai helyére akarnak

Két győzelem után kikapott a Hertha, és négy fordulóval az idény vége előtt a hetedik helyen áll a német másodosztályban. A közvetlen visszajutás a Bundesligába már elúszott, de a harmadik helyezett, osztályozós helyen álló Fortuna Düsseldorf mögött is 11 pont a hátrány, miközben már csak 12 pontot lehet szerezni. Egyáltalán nem biztos, hogy marad a Hertha edzője a következő idényben is.

Dárdai Pál napjai meg vannak számlálva a Hertha edzőjeként? Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/David Inderlied

Eleve csak a nyárig szól a magyar szakember szerződése, és már kijelentették, hogy csak az idény végén ülnek le beszélni, hogy vállalja-e a folytatást, illetve a klub vezető akarják-e, hogy maradjon. Addig is a Hertha aktívan nézelődik az edzőpiacon alternatívák után kutatva. A Bild friss cikke pedig egy titkos lista főszereplőjéről ír: Cristian Fiél a legfőbb jelölt Dárdai helyére.

Mit kell tudni Dárdai Pál utódjelöltjéről?

A 44 éves német edző jelenleg a szintén másodosztályú – a 11. helyen álló – Nürnberget irányítja, és a Bild szerint azért lehet vonzó a Herthának, mert ért a fiatalok nyelvén: ebben az idényben a Hertha mellett a Nürnberg állt fel a legtöbbször a legfiatalabb kezdővel. A korábban az Aachen, a Bochum, a Dynamo Dresden, az Union Berlin és a Stuttgarter Kickers edzőjeként is dolgozó Fiél több tehetséget is sikerrel épített be a csapatba, mint Can Uzun (18), Nathaniel Brown (21), Jens Castrop (20) és Finn Jeltsch (17).

Bökkenő ugyanakkor, hogy Fiél szerződése jövő nyárig érvényes, tehát érte adott esetben lelépési díjat kellene fizetnie a Herthának. A klub épp a múlt héten jelentette be, hogy hosszú idő után először nyereséges idényt zár gazdaságilag. Dárdai viccesen már meg is jegyezte, hogy ő 25 millió eurót már berendelt a nyári igazolásokra. De egyáltalán nem biztos, hogy azoknak a gyümölcsét ő arathatja majd le.