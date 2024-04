Verstappen szerződést szegett a Japán Nagydíj előtt

A közkedvelt suzukai versenypálya 1987-től látja vendégül a száguldó cirkusz mezőnyét. Kisebb szünetek akadtak a közel négy évtizede íródó történetben: 2007-ben és 2008-ban átmenetileg Fudzsi volt a Japán Nagydíj helyszíne, 2020-ban és 2021-ben pedig a koronavírus-járvány miatt nem rendeztek Formula–1-es futamot a felkelő nap országában. Ám abban biztosak lehettünk, hogy ha a futam szerepelt a versenynaptárban, akkor az az idény hajrájában volt. Egészen mostanáig.

A 2022-es Japán Nagydíjat elmosta az eső Fotó: MTI/EPA/AP pool/Toru Hanai

A közel négy évtized alatt mindössze egyszer fordult elő, hogy nem ősszel, hanem tavasszal rendeztek itt futamot, méghozzá 1994-ben. De volt egy kis csavar a történetben, mert abban az évben kétszer is Japánban száguldoztak az F1-es pilóták, áprilisban Aidában tartották a Csendes-óceáni Nagydíjat, Suzuka pedig a megszokott őszi időpontban következett.

A zajló idényben viszont már a negyedik állomás lesz a szigetország. A Formula–1 vezetői a költségcsökkentés és a kevesebb utazás, szállítás, azaz kisebb károsanyag-kibocsátás érdekében szakítottak a tradícióval, hiszen igyekeznek csokorba gyűjteni az egymáshoz közel lévő helyszíneket. A bahreini idénynyitót a szaúdi futam követte, majd kisebb szünet után Ausztráliában folytatódott a versengés, a Kínai Nagydíj elé pedig beszorították a japán versenyt.

Japán Nagydíj – a várható időjárás

A futam elmozdításának a már említetteken kívül további előnye is lehet. Áprilisban általában kevesebbet esik az eső Japánban, mint szeptemberben és októberben. Korábban pedig nemegyszer előfordult, hogy az égi áldás átkot jelentett a pilótáknak, ellehetetlenítette a versenyzést. Így volt ez 2022-ben is, amikor (Red Bull) Suzukában úgy biztosította be második világbajnoki címét, hogy alig három kör elteltével két órára megszakították a futamot, és korántsem volt biztos, hogy egyáltalán folytatni tudják-e száguldozást. Folytatták, ám a teljes versenytávot így sem tudták teljesíteni a pilóták. Az előrejelzések szerint ezen a hétvégén is lehet csapadékra számítani, ám a verseny minden bizonnyal száraz körülmények között zajlik majd.

Verstappen síeléssel hangolt Japánra

A koronavírus miatti kényszerszünet óta egyébként csak Verstappen győzött Suzukában – persze ez a Red Bull dominanciájának tükrében korántsem meglepő. Az már annál inkább, hogy a háromszoros világbajnok a 2024-es idény harmadik állomásán, Ausztráliában nem ért célba. Ezelőtt két évvel, éppen Melbourne-ben fordult elő utoljára a holland sztárral, hogy kiesett egy futamon. Akkor is és most is a Red Bull mondta fel alatta a szolgálatot, két héttel ezelőtt lángoló autóval parkolt le végleg a bokszban.

Verstappen a kiesése után a Daily Star beszámolója szerint síeléssel vigasztalódott, noha ezt tiltja a szerződése. Az istálló a megállapodásban kikötötte, hogy pilótájának nem szabad veszélyes sportokat űznie, nehogy megsérüljön. Verstappen most fittyet hányt erre, de a síelés közben nem érte baleset, így most teljes erőbedobással azért küzd, hogy Suzukában visszatérjen a dobogó legfelső fokára.

– Ez egy fantasztikus pálya a versenyzésre, a csapatunk pedig remek emlékeket őriz innen. Tavaly itt biztosítottuk be a konstruktőri vb-címet, két éve Suzukában lettem másodszor is bajnok – idézte fel Verstappen. – Zsinórban kilenc futamot nyertünk meg, majd Melbourne-ben szerencsétlenek voltunk, de ilyesmi előfordul. Most arra törekszünk, hogy még erősebben térjünk vissza. Magabiztosak vagyunk, én alig várom, hogy újra autóba ülhessek és a győzelemért harcolhassak – tette hozzá a címvédő, akinek a „távollétében” a Ferrari aratott Ausztráliában. Carlos Sainz, Charles Leclerc sorrendben kettős győzelmet ünnepelhetett az olasz istálló, míg Lando Norris (McLaren) lett a harmadik.

A hétvégi Japán Nagydíj menetrendje péntek: 1. szabadedzés 4.30, 2. szabadedzés 8.00

szombat: 3. szabadedzés 4.30, időmérő 8.00

vasárnap: Japán Nagydíj 7.00.

