Ha Guardiola jóslata beválik, Szoboszlaiékra idegőrlő hetek várnak

A legutóbbi két teljes fordulóban két fontos rangadót is rendeztek a Premier League-ben. Előbb a Liverpool fogadta a Manchester Cityt, majd utóbbi látta vendégül az Arsenalt, és a semleges szurkolók szempontjából jobban nem is alakulhatott volna a két mérkőzés, hiszen az első találkozó 1-1-gyel, a második pedig 0-0-val ért véget, így a bajnoki címért versenyben lévő három csapat egyike sem szakadt le a riválisoktól.

Jürgen Klopp (balra), Mikel Arteta és Pep Guardiola csapatainak versenyfutása május közepéig folytatódhat Fotó: AFP/Paul ELLIS

Míg a többi topligában már hosszú ideje eldőlni látszik, hogy mely gárdáé lesz az arany, a Bundesligában a Bayer Leverkusen tizenhárom, a La Ligában a Real Madrid nyolc, a Ligue 1-ban a Paris Saint-Germain tizenkettő, a Serie A-ban az Internazionale tizennégy ponttal vezet, addig a Premier League-ben – mondhatni már-már megszokott módon – a csapatok gondoskodtak arról, hogy az idény hajrája is sok izgalmat tartogasson. Általában ilyenkor már csak két alakulat van versenyben, de idén az Arsenal, a Liverpool és a Manchester City is bajnok lehet még. A hétközi, 31. forduló előtt még a Liverpool vezetett, ám az Arsenal és a Manchester City már szerdán megnyerte a maga meccsét. Előbbi a Luton Townt múlta felül 2-0-ra, utóbbi pedig Phil Foden mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re kiütötte a tabellán negyedik Aston Villát. Este a Liverpoolon a sor, hogy az Anfielden elbánjon a Sheffielddel (20.30, tv: Spíler 1), addig viszont az Arsenalé az első hely 68 ponttal, míg Szoboszlai Dominikék 67 ponttal (67-27-es gólkülönbséggel) a másodikok, a szintén 67 pontos (67-29) City pedig a harmadik.

Guardiola a riválisok pontvesztésében reménykedik

A sorsolás a jelenlegi bronzérmesnek kedvez, míg az Arsenalnak lesz a legnehezebb a hajrája. Egymással már nem találkoznak, így mindhárom csapat a tűz közelében maradhat az idény végéig, azaz május 19-éig. Pep Guardiola csapata szerdai győzelme után éppen ezt a forgatókönyvet vetítette előre.

– Ha mi megnyerjük a magunk mérkőzéseit, akkor az utolsó fordulóra marad a döntés, mert most egyik csapatnak sincs öt-hét pont előnye. Nem lesz könnyű. Arra számítok, hogy a Liverpool és az Arsenal elhullajt még néhány pontot, de sosem tudhatjuk. Nekünk meg a legjobb arcunkat kell mutatnunk a meccseken, elvégezni a munkánkat, és nem bánkódni amiatt, hogy meg kellett volna nyernünk egy-egy találkozót, mert a riválisunk kikapott az azt követő mérkőzésén. Nem vagyunk hatással arra, hogy a másik két csapattal mi lesz, csak annyit tehetünk, hogy megnyerjük az összes meccsünket – állapította meg a Manchester City menedzsere.

