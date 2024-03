Guardiola rossz hírt kapott a Liverpool és az Arsenal elleni csata közben

Pep Guardiola a vasárnapi bajnoki mérkőzés második félidejének elejéig nagyon elégedett lehetett az Anfielden. A Manchester City jó játékkal rukkolt elő a nagy rivális otthonában, és 1-0-ra vezetett. Ám a második félidő rosszabbul nem is kezdődhetett volna a vendégeknek: szabálytalankodott a liverpooli Darwin Núnezzel szemben, a megítélt tizenegyest Alexis Mac Allister precízen a kapuba vágta, ráadásul a City kapusa megsérült a csatárral való ütközéskor.

Ez az ütközés duplán fájhatott Guardiola játékosának (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A brazil hálóőrt emiatt le kellett cserélni, de a manchesteriek szerencséjére Stefan Ortega jól szállt be a meccsbe, így bár a Liverpool nagyon feljavult a második félidőre, sikerült megőrizniük az 1-1-es eredményt. Ez pedig rendkívül fontos volt a bajnoki versenyfutás szempontjából, hiszen így a Vörösök nem húztak el tőlük. Ehelyett most mindkét csapat az Arsenal hátát nézi. A londoniak 64 pontjukkal vezetik a tabellát, a Liverpoolt csak a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg, míg a City 63 ponttal a harmadik.

Az Arsenalra nehéz hajrá vár

És már csak tíz forduló van hátra az idényből. A sorsolás leginkább a Manchester Citynek kedvez. A világoskékek hazai pályán fogadják az Arsenalt és az Aston Villát, Brightonban és a Tottenham Hotspurnél vendégeskednek. A Liverpool utóbbi kettővel az Anfielden mérkőzik meg, az Aston Villával Birminghamban csap össze, ráadásul két kemény rangadó is vár rá a Manchester United és az Everton otthonában. Míg az Arsenal a már City elleni meccs mellett a Spursszel, a Manchester Uniteddel és a Brightonnal is összecsap idegenben, az Emiratesbe pedig még a Chelsea, az Everton, valamint az Aston Villa is ellátogat.

A bajnoki címre esélyes csapatok további mérkőzései a Premier League-ben (H – hazai, A – idegenbeli):

Guardiola nem számíthat Edersonra

A Manchester City befutóját ugyanakkor megnehezíti, hogy Jürgen Klopphoz hasonlóan Pep Guardiola is elveszítette egyik alapemberét, Ederson kapust. A brazil játékos a Núnezzel való ütközése után várhatóan négy hetet hagy ki, köztük a Newcastle elleni negyeddöntőről az FA-kupában, az Arsenal elleni csúcsmeccsről a Premier League-ben, illetve várhatóan még néhány bajnokiról is lemarad Ederson, aki így természetesen Brazília soron következő, Anglia és Spanyolország elleni barátságos mérkőzéseken sem léphet pályára.

