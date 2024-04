Franciaország–Magyarország meccs már a megnyitóünnepség előtt

Először a női tornát sorsolták ki. A ceremónia előtt Golovin Vlagyimir vállalta a játékot, hogy mely országokkal szeretne azonos csoportba kerülni. Íme, ez (lett volna) az ő választása: Hollandia, Spanyolország, Svédország, Brazília és a Koreai Köztársaság. Itt, megint csak sorrendben, Németország, Szlovénia, Franciaország, Dánia, Angola a másik öt opciója, a magyar hölgyek pedig Norvégiával voltak az 1. kalapban.

Golovin majdnem beletrafált

Először kisorsoltak öt-öt csapatot, s mondhatni, teljesült Golovin Vlagyimir kívánsága, hiszen megkaptuk Hollandiát, Spanyolországot és Brazíliát (az, hogy Angola vagy Dél-Korea, annak nincs jelentősége). Az új szabály szerint ezután a házigazda választhatott, hogy melyik csoportba kéri magát. Nos, Olivier Krumbholz választása a B csoportra esett, egyúttal az is eldőlt, hogy Franciaország–Magyarország meccs lesz a női torna első fordulójában egy nappal a megnyitóünnepség előtt, július 25-én.

– Összességében örülök a sorsolásnak, a mérkőzések sorrendje is megfelelő – értékelte röviden a sorsolást az előzetes reményeivel összecsengve Golovin Vlagyimir.

A női torna két csoportja

A: Svédország, Norvégia Németország, Szlovénia, Dánia, Dél-Korea

B: Franciaország, Magyarország, Hollandia, Spanyolország, Brazília, Angola

Két skandináv ellenfél a férfiaknak

Spanyolország, Horvátország, Franciaország, Egyiptom, Japán. Ez lenne Chema Rodríguez választása. A férfiválogatott szövetségi kapitánya még három hete, a tatabányai olimpiai selejtező után árulta el nekünk, hogy melyik csapatokkal szeretne azonos csoportba kerülni az olimpián. A kedd délutáni sorsolás előtt csapatvezető ugyanezt az öt csapatot nevezte meg. Vajon összebeszéltek vagy ennyire egy húrom pendülnek? Csak a rend kedvéért, hasonló sorrendben Dánia, Norvégia, Szlovénia, Svédország és Argentína a másik ötös, Magyarország egyedül garantáltan a vele együtt a 3. kalapban sorolt Németországot kerülhette el.

Nos, Chema Rodríguez kívánsága csak nyomokban teljesült, hiszen megkaptunk két skandináv csapatot is (Dánia, Norvégia). Érdekesség, hogy francia férfiválogatott kapitánya, Guillaume Gille is a mieink csoportját választotta. A továbbjutás így sem reménytelen, sőt szinte elvárható, mert Egyiptom és Argentína, ha nem is könnyű ellenfél, de verhető.

A magyar válogatott az első meccsét Egyiptommal játssza, kis túlzással akkor el is dől, hogy a magyar válogatott bekerül-e a legjobb nyolc közé.

– Egyértelműen a nehezebbik csoportba kerültünk, de a célunk változatlan, tovább szeretnénk jutni – mondta Chema Rodríguez az esemény után.

A férfitorna két csoportja

A: Spanyolország, Horvátország, Németország, Szlovénia, Svédország, Japán

B: Franciaország, Dánia, Norvégia, Magyarország, Egyiptom, Argentína

Tizennégy plusz három főt lehet nevezni

Érdekesség, hogy – miként már utaltunk rá – a női torna már a nyitóünnepséget (július 26., péntek) megelőzően, csütörtökön megkezdődik – ez korábban csak a labdarúgótorna sajátossága volt –, Magyarország ezen a napon Franciaország ellen mutatkozik be.

Az olimpiára a férfiaknál és a nőknél egyaránt 14 plusz három főt lehet benevezni. Különbség a világversenyekhez képest, hogy meccsről meccsre nem lehet megváltoztatni a 14 fős meccskeretet, a három tartalék valóban tartalék, aki menet közben egyszer kikerül az alapcsapatból, már nem kerülhet vissza, aki viszont bekerül, az ott is marad.