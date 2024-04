Egy hét alatt csoda történt a magyar válogatottal

Don Macadam, a magyar válogatott szövetségi kapitánya három poszton változtatott a pénteki mérkőzéshez képest. Bálizs Bence helyett szombaton Horváth Dominik védett, a hátvédeknél pedig Fejes Nándor és Kiss Roland helyére Hadobás Zétény és Falus Ádám került be. Némileg meglepő, hogy Hadobásnak idén e szerint küzdenie kell a kerettagságért, hiszen a 21 éves bekk egy éve kiválóan teljesített a finnországi elit vb-n, Amerikában is felfigyeltek rá, még az NHL draftlistájára is felkerült.

Papp Kristóf lő kapura. Fotó: Csudai Sándor

A mérkőzés elején Horváth Dominik néhány nagy védése meleltt a szerencse is kellett ahhoz, hogy a magyar válogatott megússza kapott gól nélkül, aztán fordult a kocka és a 9. percben Papp Kristóf vezetést szerzett, a 15. percben pedig Sofron István távoli bombájával már 2-0 volt ide.

A magyar válogatott nem csupán bírta az iramot az elitbe még a 2005-ös debreceni divízió I-es vb feljutott és onnan azóta kirobbanthatatlan norvégokkal, de helyenként kimondottan élvezetesen, kombinatívan játszott. A második harmadik derekán Nagy Krisztián találatával már 3-0-ra vezettek a mieink. A 44. percben szépítettek a norvégok, sőt az 56. percben ismét betaláltak és szorossá tetté a hajrát, a kapusukat is levitték az utolsó percre, de egyenlíteni már nem tudtak.

A magyar válogatott tehát a pénteki 2-1 után szombaton 3-2-re győzte le Norvégiát. A skandinávoknál még zajlik a bajnoki döntő, tehát nem a legerősebb csapattal jöttek Magyarországra, de nem is B válogatottal, durván öt játékosuk hiányzott. Ez alapján dicséretes a kettős magyar győzelem, pláne az egy hete Lengyelországban elszenvedett, az érintettek által is szégyentelinek nevezett kettős vereség (5-2 és 6-2) után.

Don Macadam várhatón a jövő hét elején hirdeti ki a vb-keretet. Miként a norvégok elleni két mérkőzés is arra utal, már csupán néhány név kérdéses, továbbá azt kell kivárni, a dán bajnoki fináléban érdekelt Erdély csatlakozhat-e időben a többiekhez.