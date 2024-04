Ronnie O’Sullivan kínos helyzetbe hozta az ellenfelét a sznúker-vb-n

Többen beismerték már, nem könnyű a elleni mérkőzéseket kezelni, hiszen a hétszeres világbajnok nemcsak technikailag a legjobb sznúkerjátékos, hanem erős személyiség is. Csütörtökön így járt a walesi Jackson Page is. Ronnie O’Sullivan lehengerlően kezdett, Page pedig elemi hibákat is elkövetett, 4-0-nál már feszengett, erősen csóválta a fejét, láthatóan nagyon kínosan érezte magát, talán arra gondolt, legalább egy frémet nyerjen, nehogy csúfos 10-0 legyen a vége.

A szokásos grimasz Ronnie O’Sullivan arcán, a háttérben Jackson Page feszeng (Fotó: Reuters/Cody Froggatt)

Ronnie O’Sullivan csak 6-0 után lassított, Page egy szép, 142-es brékkel lőtte be a becsületgólt. 6-1 után két sznúker hátrányból küzdötte vissza magát annak köszönhetően, hogy a király koncentrációja visszaesett, de hiába, a döntő pillanatban a walesi ekkor is hibázott. A Rakéta becenevű klasszis ezután ismét lökött egy nagy bréket (98), így alakult ki a 8-1-es részeredmény, ami után a pénteki folytatás már csak formaság.

Kevésen múlt a 147-es, maximális brék

A 2020-ban vb-döntős Kyren Wilson is 8-1-re vezetett a walesi Dominic Dale ellen az első szakasz végén, ami után persze nem remegett meg a keze. Az angol játékos mégsem lehet maradéktalanul elégedett. Az utolsó játékban ugyanis már belökött 11 piros és 11 fekete golyót, közel volt a maximális 147-es brékhez, akkor azonban hibázott. 40 ezer fontja bánja...

– A családom, a feleségem és a gyerekeim is eljöttek erre a mérkőzésre, ezért is szerettem volna meglepni őket. Tavaly az iskolában látták, ahogy 147-et löktem a Crucible-ben, ezért is gondoltam, jó lenne megpróbálni ugyanezt úgy, hogy élőben láthassák – mondta az elszalasztott esélyről Kyren Wilson.

Már a negyedik döntőfrémes meccs

David Gilbert és Sze Csia-huj után Robert Milkins és Jack Lisowski is döntőfrém után, tehát 10-9-es győzelemmel jutott tovább. Különösen Ting Csün-huj és Lisowski mérkőzése volt magas színvonalú.

– Az utolsó frémben csak arra vágytam, hogy kapjam meg az esélyt. Utána minden simán ment, az összes golyót a zseb közepébe löktem. Ez az egyik legnagyobb győzelmem a pályafutásom során – mondta Lisowski, aki a világranglista 17. helyezettjeként készült a vb-re, tehát a selejtezőben is kellett játszania két meccset, de mint mondta, nagyon jó formában és frissnek érzi magát.