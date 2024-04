„A BL-meccsek után voltak dolgok, amiket tisztáznunk kellett” – újra egymásnak feszül a Veszprém és a Szeged

Tavaly novemberben 30-25-re nyert Szegeden a Veszprém, amely könnyedén abszolválta a március végén, április elején lejátszott párharcot is a Bajnokok Ligájában: vendégként 37-30-ra, hazai pályán pedig 39-32-re nyertek a veszprémiek. A BL-negyeddöntőért zajló találkozók idején több nehézség hátráltatta a Szeged vezetőedzőjét, Kárpáti Krisztiánt, aki akkor a férfiválogatott olimpiai selejtezője miatt néhány kulcsjátékosára sem számíthatott a felkészülés alatt.

A veszprémiek kapusa, Rodrigo Corrales gyakran áthatolhatatlan falat jelentett a szegedi kézilabdázóknak. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

Jó passzban van a Szeged, de majd a rangadó megmutatja, hol tart

– Ezúttal egy kicsivel könnyebb dolgom volt. Sajnos pénteken sem fogunk tudni teljes kerettel játszani, de az edzésmunkába többet tudtunk befektetni, mint a BL-meccseket megelőzően. Azt, hogy ez a pályán miként fog megnyilvánulni, nem tudom megmondani, de reménykedem benne, hogy egy szoros, jobb meccset tudunk játszani a Veszprémmel, mint a Bajnokok Ligájában – kezdte a lapunknak nyilatkozó Kárpáti Krisztián, aki megbízatása értelmében az idény végén visszatér a szegedi klub utánpótlásának vezetői pozíciójába. – A Veszprém ellen játszani mindig extra motiváció, egy picit azon kell dogoznunk, hogy ez ne menjen át görcsös játékba, mert akkor van az, hogy könnyen szét tud esni a játékunk. Meg kell találnunk az arányait, hogy feszesek is legyünk, de tudjunk könnyeden is játszani. Jó edzéseken vagyunk túl, az öltözői hangulat jó. A BL-meccsek után keserű volt a szánk íze, akkor le is ültünk beszélgetni egymással, voltak dolgok, amiket tisztáznunk kellett. Most azt érzem, elkezdtünk újból építkezni, jobb passzban van a társaság, aztán majd a pénteki meccs megmutatja, hol tartunk most a Veszprémhez képest.

Kárpáti Krisztián, a Szeged vezetőedzője a férfikézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért játszott párharc szegedi mérkőzésén. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fékezni kell a veszprémiek játékát

A Szeged – különösen a veszprémi BL-visszavágón – rengeteg hibával kézilabdázott, ez döntően meghatározta az esélyeit.

– A BL-visszavágón a Veszprém egy kicsit változtatott a védekezési taktikáján, emiatt több technikai hibát követtünk el, hiszen nem erre készültünk. Másodsorban támadójátékban pontosítanunk kell, a játék tempóját kell kontrollálni, hiszen ha a Veszprém tudja a saját, dinamikus és gyors játékát játszani, akkor nagyjából nincs ellenfele a világon. Arra kell törekednünk, hogy a tempót visszafogjuk, ezáltal a hibák száma is kevesebb legyen – jelentette ki a negyvenéves tréner. – Ha tudunk egy közel tökéletes játékot játszani, a Veszprém pedig kifog egy közepes vagy gyengébb napot, akkor győzhetünk. Természetesen ehhez nagyon fegyelmezett, jó játékra lesz szükség, extra egyéni teljesítményekre.

A szezon negyedik Veszprém–Szeged rangadóját 20.00-tól a Veszprém Arénában rendezik, az M4 Sport élőben közvetíti.