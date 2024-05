A Falcót itthon nem lehet megállítani, sorrendben ötödször lett bajnok

Újra megtelt a szolnoki sportcsarnok. Sokan jöttek el Szombathelyről is, ők ünnepelni akartak, a csapatuk újabb bajnoki aranyérmét. A Falco 2019 óta egyeduralkodó a magyar kosárlabda-bajnokságban, a legutóbbi négyet megnyerte, és most azért utazott Szolnokra, hogy a döntő párharcában megszerezze a harmadik győzelmét, amellyel ismét megvédheti a címét.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

És meg is tette. A Szolnok a második meccset megnyerte a saját pályáján bravúros második félidővel, Szombathelyen viszont kétszer is veszített, és most nem tudta még csak megszorítani sem az ellenfelét. Az első negyedben beragadt, ám akkor még az utolsó percben vissza tudott jönni döntetlenre. Ekkor volt a legszorosabb az eredmény, ezt követően ugyanis a vendégek magabiztosan vezettek. Perl Zoltán ragyogóan kosárlabdázott, nem tudták őt tartani a házigazdák, és a harmadik negyedben minden el is dőlt. Ebben a játékrészben a szolnokiak szinte csak véletlenül találtak a gyűrűbe, mindössze 12 pontot dobtak, és ezt könnyedén kihasználta a Falco, amely 26 ponttal is elhúzott.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Perl Zoltán 30 pontig jutott, a Szombathely az utolsó percekben már megengedhette magának a könnyelműséget is, de így is győzött 89-77-re, ezzel története hatodik bajnoki aranyérmét szerezte meg, sorrendben az ötödiket. A Falco megérdemelte ezt a sikert, az alapszakasz megnyerése után a rájátszásban is csak egy meccset vesztett el.