A Ferencváros döntött a vezetőedző kérdésében, boldog a dán szakember

A 44 éves Allan Heine a nyáron másodedzőként érkezett az egyesülethez, október elejétől pedig vezetőedzőként dolgozik. Az FTC honlapja kiemeli, hogy a dán szakember legemlékezetesebb mérkőzéseinek egyike a Győr elleni hatgólos hazai siker volt, amely megalapozta a későbbi bajnoki címet. Heine rendkívül nehéz helyzetből vezette az együttest a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába, itt a nyolc közé jutásért a francia Brest ellen összejött a bravúr, majd a végső győzelemre is esélyes dán Esbjerg ellen sem hiányzott sok az újabb négyes döntőhöz. A szakember az egy szezonon belül megszerzett bajnoki aranyéremmel és kupagyőzelemmel így is beírta magát a szakosztály történelemkönyvébe, ugyanis legutóbb 27 évvel ezelőtt volt példa hasonló duplázásra.

Allan Heine: Még erősebbek leszünk

– Nagyon boldog vagyok, hogy folytathatom a munkát ennél az óriási klubnál, különösen ilyen fantasztikus idény után – emelte ki Heine. – A mostani évadban is az volt a célom, hogy mindennap picit jobbá váljunk, ezt szeretném elérni a következőben is. Nagyon jó játékosok csatlakoznak hozzánk, még erősebbek leszünk, és edzőként nekem is jóval több variációs lehetőségem lesz; különösen nehéz ellenfelei leszünk majd a riválisainknak. A cél egyértelmű: minden meccset meg szeretnénk nyerni.