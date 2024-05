Az egyik ösztöndíjas már biztosan versenyezhet Párizsban

Nyolc sportágban eddig huszonhárom kvótát szereztek a magyar sportolók az idei párizsi paralimpiára. A felkészülést a K&H mozdulj! paralimpiai ösztöndíjprogram is segíti. Az idei díjazottak: Szvitacs Alexa világ- és Európa-bajnok asztaliteniszező, aki egyesben és párosban is versenyez Párizsban, Mocsári Bence, a paralimpiai részvételre jó eséllyel pályázó triatlonista és Mesteri Viktória vívóedző.

– A Magyar Paralimpiai Csapat pénzintézeteként 18 éve követjük nyomon a hazai paralimpiai mozgalom helytállását, azt a lenyűgöző elhivatottságot, eltökéltséget és kiváló teljesítményt, amely követendő példa lehet mindannyiunk számára – mondta el Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója. – Ebben a felfokozott, izgalommal teli időszakban bízunk benne, hogy sokat jelent a sportolóknak a K&H mozdulj! paralimpiai ösztöndíj program, amit 2007-ben indítottuk el annak érdekében, hogy egyénileg is segítsük a legkiemelkedőbb sportolókat abban, hogy legfontosabb feladatukra, a legjobb eredmény elérésére koncentrálhassanak. Idén egy asztaliteniszező, egy triatlonista és a női vívókat segítő szakember kapja a fejenként bruttó egymillió forintos támogatást. Nagy örömmel tölt el, hogy az egyik díjazottért már biztos szurkolhatunk Párizsban, de a később záruló ranglisták állása szerint biztos esélye van a másik parasportolónak, valamint a vívóválogatottnak is kijutni a paralimpiára.

A K&H mozdulj! paralimpiai ösztöndíjprogram fennállása óta az idei nyertesekkel együtt 37 parasportolót és segítőt támogatott, összesen 32 millió forinttal. Az eddig díjazott sportolók közül nyolc már biztosan ott lesz Párizsban, és további 13 versenyzőnek is komoly esélye van a kijutásra.

– A kvalifikációs időszakban mutatott eredmények alapján úgy látom, sportolóink remek formában vannak: valamennyi tokiói sportágban Párizsba is reális a kijutás, emellett valamennyi tokiói éremszerző sportágban Párizsban is reális az éremszerzés. Nagy öröm számunkra továbbá, hogy olyan sportágakban is lesz paralimpiai résztvevőnk, amelyekben nem voltunk jelen az elmúlt paralimpiákon, így nemcsak sportolói létszámban mutat emelkedést a Magyar Paralimpiai Csapat, hanem a sportági sokszínűség is növekszik. A sportolói teljesítmény ilyen magas szinten történő fenntartása nem valósulhatna meg az olyan elkötelezett támogatók nélkül, mint a K&H, amiért csak hálásak lehetünk! – emelte ki Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.