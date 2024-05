„A családomért is meg akartam csinálni” – motivációjáról és a nehézségekről vallott Gulácsi Péter

2022. október 5-én szenvedett súlyos sérülést, melyet követően nem alakult túl jól a rehabilitáció, még az is felmerült, hogy az 52-szeres válogatott kapusnak kényszerűségből kettétörik a futballistakarrierje. A kapuvédő végül 16 hónapnyi küzdelem után visszatérhetett klubjába, az RB Leipzigbe és az Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatottba is.

Rengeteg nehézségen ment keresztül 2022 óta Gulácsi Péter. Fotó: Szilágyi Anna

Nagy harc volt

A német bajnokságban szereplő Leipzig együttesét 2015 óta szolgáló magyar légiós a 300. tétmeccse apropóján beszélt a rég- és közelmúltbeli nehézségeinek leküzdéséről.

– Te vagy a kezdőkapus, a csapatkapitány, aztán egyik napról a másikra elveszítesz mindent. Nem futballozhatsz, hosszú rehabilitáció áll előtted, fogalmad sem lehet, hogy hónapok múltán egyáltalán visszatérhetsz-e, és ha igen, milyen állapotban, milyen szintre. Egy ilyen súlyos sérülés után ezer kérdés merül fel benned. Mégis próbálsz a jelenre, mindig a következő apró előrelépésre koncentrálni. Aztán nálam még jöttek a komplikációk, a fertőzés, az újabb két műtét és a többi nehézség. Akkor arra gondolsz: hűha, ami rosszul sülhet el, az rosszul sült el. Mégis valahogy sikerült visszaküzdenem magam. Hát igen, ez egy nagy harc volt – idézte az RB Leipzig YouTube-csatornáján nyilatkozó Gulácsit a Metropol.

A családja, a gyermekei motiválták

Gulácsi Péter február óta ismét stabil pont a Leipzig kezdőcsapatában, előtte azonban tavaly szeptembertől csak a kispadon ülhetett, miután helyettese, Janis Blaswich remekül pótolta őt.

– Dolgoznom kellett tovább, türelmesnek lenni, amíg újra meg nem kaptam az esélyemet – beszélt erről az időszakról a 34 éves kapus. – Több tényező motivált a hosszú küzdelem során. Először is, sok sikert értem el a csapattal, és most is rengeteg támogatást kaptam a súlyos sérülésem után, például voltak segítőim, akik a nyaralásuk helyett végigdolgozták velem a nyári szünetet is. De az ilyen harcot végül mindig egyedül kell megvívnod. Nem akartam, hogy így végződjön az időszakom az RB-nél, mindenáron újra játszani akartam a stadionunkban, a szurkolóink előtt: ezek azok a dolgok, amik a rehabilitációs munka során állandóan járnak az ember fejében, és erőt adnak. A családomért is meg akartam csinálni, hogy még mindkét kisfiam láthasson engem a kapuban, hogy büszkék lehessenek rám.

A Werder a következő feladat

A német bajnokság 2023/2024-es kiírásának utolsó előtti, 33. fordulója pénteken megkezdődik egy Augsburg–Stuttgart összecsapással. A pillanatnyilag a tabella negyedik helyén álló, így a következő szezonban is BL-szereplő RB Leipzig május 11-én, szombaton lép pályára, Lipcsében fogadja a Werder Brement (15.30, tv: Arena4). csapata, az Union Berlin az 1. FC Köln otthonában játszik kiesési rangadót ugyanebben az időpontban.

Bundesliga, 33. forduló

Péntek

FC Augsburg–VfB Stuttgart 20.30 (tv: Arena4)

Szombat

SC Freiburg–1. FC Heidenheim 15.30

1. FC Köln–Union Berlin 15.30

Borussia Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 15.30

RB Leipzig–Werder Bremen 15.30 (tv: Arena4)

FSV Mainz–Borussia Dortmund 18.30 (tv: Arena4)

Vasárnap

SV Darmstadt–TSG 1899 Hoffenheim 15.30 (tv: Match4)

Bayern München–VfL Wolfsburg 17.30 (tv: Arena4)

VfL Bochum–Bayer Leverkusen 19.30 (tv: Arena4) Az állás:

1. Bayer Leverkusen 32 82-23 84 – már bajnok

2. Bayern München 32 90-41 69

3. VfB Stuttgart 32 73-39 67

4. RB Leipzig 32 74-36 63

5. Borussia Dortmund 32 64-40 60

6. Eintracht Frankfurt 32 48-47 45

7. SC Freiburg 32 43-55 41

8. TSG Hoffenheim 32 56-64 40

9. FC Augsburg 32 49-57 39

10. FC Heidenheim 32 45-53 38

11. Werder Bremen 32 43-52 38

12. VfL Wolfsburg 32 40-51 37

13. Borussia Mönchengladbach 32 55-62 33

14. VfL Bochum 32 41-65 33

15. Union Berlin 32 29-54 30

16. FSV Mainz 05 32 33-50 29

17. 1. FC Köln 32 24-54 24

18. Darmstadt 98 32 30-76 17 – kiesett

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.