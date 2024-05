Hatalmas siker, legyőztük az olaszokat, él a remény

A zömében székely játékosokból álló román csapat péntek délután tovább kutyulta a dolgokat a vb-n azzal, hogy a magyar után a koreai válogatottat is legyőzte. Dél-Korea ezzel végképp kiesett a továbbjutásért zajló versenyből, ahogy néhány órával később Japán is, miután Szlovénia megverte a másik ázsiai csapatot. A magyar–olasz meccs előtt fölösleges volt ennek hatását mérlegelni a mieinkre nézve, ugyanis mindennek az volt az alapja, hogy le kellett győzni, méghozzá rendes játékidőben az olaszokat.

Bálizs Bencének akadt dolga elég. Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

A magyar keretben és a stábban mindenki félre tette a sérelmeket, Galló Vilmos a csapatban (méghozzá a harmadik sorban), Don MacAdam szövetségi kapitány pedig a kispadon kapott helyet. Hogy a taktikát ki szabta még, az mindegy is, bár az is érdekes, hogy Hadobás Zétény, aki az első két meccsünkön alig játszott, ezúttal Stipsicz Bence párjaként az első sorban szerepelt.

Az irammal és küzdőszellemmel sem volt gond, s persze az olaszok is odatették magukat. Sőt az első tíz percben ők hokiztak fölényben, annak is köszönhetően, hogy tőlünk előbb Vargát, majd Garátot is kiállították. Aztán mi is kaptunk egy fórt, és láss csodát, Galló is bekerült az egyik cserébe…

Kakaskodás is akadt bőven, az első harmad végén egy-egy, a második elején két-két játékost küldtek ki a büntetőpadra. Az olaszok továbbra is valamivel többet lőttek kapura, de Bálizs Bence magabiztosan védett.

A 31. percben megszereztük a vezetést! Sofron szép korongátvétellel átfűzte a védőjét, majd fonákkal emelte a korongot a botos felsőbe. Gyönyörű egyéni alakítás volt (0-1).

Tombolt a magyar tábor, zúgott a „Aki ugrál, büszke magyar, hej!”. Igen csak kétezer magyar drukkolt a bolzanói arénában, hangerőben sokszorosan felülmúlva a hazaiakat.

A gól után a magyar válogatott egyértelműen fölénybe került, s mintha ezt bírók is meg akarták volna törni, a második harmad végén előbb Sebőköt, majd Kisst is kiállították. Utóbbi lehetőséggel, némi szerencsével, már éltek az olaszok. Pietroniro lövése Nilsson lábára pattant Bálizs kapujába n (1-1). A honosított svéd bekknek ez már a második ilyen peches öngólja volt a vb-n.

A magyar válogatott fórban kezdhette a harmadik húsz percet, de finoman fogalmazva nem sokra ment vele. Ám alig járt le az előny, Mihály Ákos távolról hatalmas gólt ütött (1-2). Nem sokáig örülhettünk, bő egy perc múlva a egy lepattanó korongot Frank kotort be (2-2).

Hatalmas volt az iram és a küzdelem is, gól azonban már nem esett és elvesztettük Hadobást, aki a csuklójára kapott lövést és nem tudta folytatni a játékot a hosszabbításban, amelyet a világbajnokságokon három-három mezőnyjátékossal játszanak.

Lüktetett a játék. A 64. pecben Erdély Csanád a kapuvasat találta el, az ellentámadás végén Bálizs védett hatalmasat, majd ismét rögtön ezután, gyönyörű támadás végén Hári János passzából Varga Balázs ütötte be a győztes gólt.

Nyertünk 3-2-re, ami hatalmas siker, a bennmaradás megvan, a feljutáshoz azonban valószínűleg szombaton a szlovének ellen is pontot kell szerezni. Némi könnyebbség, hogy a Szlovének már a negyedik forduló után feljutottak, hiszen az olaszok nem tudnak eléjük kerülni az egymás elleni meccs miatt.

A 4. forduló eredményei:

Olaszország–Magyarország 2-3, hosszabbításban

Románia–Koreai Köztársaság 3-2

Szlovénia–Japán 3-1

Az állás: 1. Szlovénia 9 pont, Magyarország 8 pont, 3. Olaszország 6, 4. Románia 6. 5. Japán 4, 6. Koreai Köztársaság 3,

Az 5. forduló programja, május 4., szombat:

Románia–Japán 12.30

Olaszország–Koreai Köztársaság 16.30

Szlovénia–MAGYARORSZÁG 19.30