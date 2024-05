Marozsán Fábián őszintén elmondta, hogy mi a baj

A 24 éves Marozsán Fábián hétfőn karriercsúccsal a világranglista 36. helyére került, és a római salakpályás tenisztorna 7,87 millió euró összdíjazású férfi versenyében a Foro Italicóban a 64 közé kerülésért Alekszandr Sevcsenkóval (60.) találkozott, pályafutása során először. Az idén oroszból kazahhá lett, gyermekkora óta Bécsben élő ellenfél legjobbja a 45. hely volt februárban. A mérkőzés meglehetősen egyoldalúan alakult, Marozsán mindössze öt játékot tudott nyerni a találkozó során, amely 1 óra 12 perc alatt véget ért, Sevcsenko 6:3, 6:2-re győzött. Pedig az olasz szurkolók nem felejtették el Marozsán tavalyi menetelését Rómában, Carlos Alcaraz legyőzését; nagyon sokan biztatták a magyart a klasszikus kőlelátóról a 2-es pályán.

Marozsán Fábián szerdán az első fordulóban búcsozott (Forrás: X/HUNtennis)

– Jólesett, hogy telt ház előtt játszhattam és sokan szurkoltak nekem. Bár Barcelonában és Madridban is sikerült mérkőzést nyernem, sajnos most Rómában nem sikerült. Úgy érzem, mindent megtettem, felkészültünk, mégsem ment a pályán az előre eltervezett játék. A sorsolás nem volt annyira optimális, tartottam kicsit a sráctól, mint látszik, nem véletlenül. Stabilan, agresszíven játszott, nem tudtam kizökkenteni, a szoros labdamenetekből is ő jött ki jobban, bármivel próbálkoztam, nem nagyon jött össze semmi – idézte a játékos menedzsmentje Marozsánt.

A játékos megjegyezte, hasonlóan érzései voltak két hete Madridban is, ahol a második körben az argentin Francisco Cerundolótól kapott ki. Hozzátette: tisztában van azzal, hogy ezen a szinten már nem férnek bele a gyengébb napok.