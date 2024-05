A címvédő skalpja után ki következik? Sorsolásra várva Fodor Csengével

– Nekünk ez a Final Four mindent jelent. Ha visszagondolok erre a szezonra, hogy mennyi minden történt velünk, mennyiszer voltunk lent és fent, akkor leginkább egy érzelmi hullámvasúthoz tudnám hasonlítani. Emiatt azt kell, hogy mondjam, a Bajnokok Ligája idén valóban mindent jelent nekünk játékosoknak is és a klubnak is – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fodor Csenge, a győriek balszélsője, aki őszi térdsérülése után februárban tért vissza. Hogy melyik csapattal szeretne összekerülni a döntőbe jutásért a szőke szélső, az is kiderül a villáminterjúból.

Mint ismert, Per Johansson együttese lehengerlő játékkal rukkolt ki a címvédő norvég Vipers elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén Kristiansandban, ahol már a szünetre hatgólos előnyt harcoltak ki a győri zöld-fehérek, akik végül magabiztos, 30-23-as sikerükkel nagyszerű helyzetből várhatták a visszavágót, amit ugyan két góllal, 26-24-re elveszítettek. A Final Four összesítésben meglett, és így a nemzetközi kupaporondon kárpótolhatja magát az ETO, hiszen nagy valószínűséggel idehaza trófea nélkül marad, miután a bajnokság a Fradinak áll és az FTC nyert a győriek elleni Magyar Kupa döntőben is idén.