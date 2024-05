Raquinho, az állat! Gazdag Dániel csapatának meccsét félbe kellett szakítani + videó

A Philadelphia Union a legutóbbi öt meccse mindegyikén szerzett gólt, összesen nyolcat, és ezekből hármat jegyzett, de a csapat csak egy ponttal lett gazdagabb: egy döntetlen, négy vereség a mérlege. S mind a négy vereségét hazai pályán szenvedte el.

Gazdag Dánielre nem lehet panasz, május elején klubrekoder lett Forrás: X/Philadelphia Union

A Philadelphia közép-európai idő szerint ma hajnalban a New York City ellen maradt alul 2-1-re, és most Gazdag Dániel sem tudott segíteni a csapatán. A vendégek már a 2. percben megszerezték a vezetést, az első félidő hosszabbításában pedig kétgólosra növelték az előnyüket. Ám a híradások a 20. perc történéseit emelik ki, ekkor ugyanis egy mosómedve szaladt be a pályára, és jóval fürgébb volt, mint a pályamunkások, akik megpróbálták nyakon csípni. Sokáig eredménytelenül üldözték, így a találkozót néhány percre félbe kellett szakítani.

🚨 SIGN HIM NOW! 🦝 pic.twitter.com/rX1QGoJygg — Major League Soccer (@MLS) May 16, 2024

Raquinho, a mosómedve volt a legnagyobb sztár a Philadelphia meccsén

Az MLS hivatalos X-oldala a „Raquinho” nevet adta a mosómedvének (angolul a mosómedve raccoon – a szerk.), elkönyvelték, hogy 161 másodpercet töltött a pályán, és ez rekord az MLS törtéetében. Mit mondjunk, van humora annak a munkatársnak a sajtóosztályon, aki ezt posztolta!

Raquinho rekordot állított fel Forrás: X/MLS