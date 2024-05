„Ez teljes csőd!” – Tuchelék brutálisan beleszálltak a játékvezetőbe

Drámai véget ért a Bayern München és a Real Madrid szerda esti elődöntője a Bajnokok Ligájában. A mérkőzés hajrájáig az Alphonso Davies góljával vezetést szerző bajorok úgy érezhették, hogy nyert ügyük van, de az addig bravúrt bravúrra halmozó Manuel Neuer nagyot hibázott, ezt kihasználva Joselu egyenlített a 88. percben, a 92. percben ugyanő vitte be a kegyelemdöfést.

A vitatott szituáció De Ligt gólja előtt (Fotó: DAZN)

Igaz, a német csapat számára ekkor sem volt minden veszve. A 103. percben (nem volt kétszer tizenöt perces ráadás, a meccs húzódott el eddig) furcsa jelenetnek lehettünk szemtanúi. A mérkőzés játékvezetője, Szymon Marciniak lefújta a Bayern egy támadását, mert a partjelző úgy ítélte meg, hogy Noussair Mazraoui lesen volt. A visszajátszások alapján korántsem volt egyértelmű, hogy valóban így volt-e.

A támadás lefújása vitatható döntés, mivel a szabályok szerint lesgyanús szituációkban a bírók hagyják tovább folyni a játékot, és ha góllal végződik a támadás, a videóbíró ellenőrzi az esetet. Most viszont nem így történt, Marciniak idő előtt véget vetett az akciónak, ezzel megpecsételve a Bayern sorsát. A sípszó után a müncheniek nem álltak meg, Matthijs de Ligt megszerezte az egyenlítő gólt, csakhogy ez érvénytelen volt. Utólag persze nem tudhatjuk, hogy ha a sípszó nélkül is góllal fejeződött volna be a támadás, mindenesetre nyugodtabbak lettek volna a müncheni lelkek.

Tuchel nem fogta vissza magát

Így viszont nem voltak azok. Thomas Tuchel könnyekkel a szemében értékelte a 2-1-es spanyol győzelemmel végződött mérkőzést, a kontroverzális esetről kemény véleményt fogalmazott meg.

– Ez teljes csőd. A Real Madrid második góljánál engedték tovább a játékot. A szabály egyértelműen kimondja, hogy a játéknak folytatódnia kell. Először a partjelző, majd a játékvezető hibázott, ez egyértelmű szabálysértés volt – forrongott a Bayern München vezetőedzője, aki egy másik interjújában utalt rá, hogy a játékvezetők a hazai csapatot segítették. – Hogy mit gondolok a Bernabeuról? Azt, hogy hatással volt a bírókra.

Marciniak utólag elismerte, hogy hibázott, Tuchel ennek ellenére is kifakadt a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Ez az elődöntő volt, ez nem a bocsánatkérések helye és nem is a kirívó hibáké. Mindenkinek feszegetni kell a határait, szenvedni és hibák nélkül játszani. Ez vonatkozik a játékvezetőkre. Nem segít, ha utólag elnézést kérsz. Ha nem tudsz az elvárt szinten teljesíteni, a bocsánatkérés nem segít, még ha sportemberként el is fogadjuk azt.

– Hihetetlen, ami történt – kezdte a gól nélkül maradt De Ligt. – Olyan szabályokat hozunk, hogy folytassuk a játékot, még akkor is, ha leshelyzetről lehet szó. Nem értem ezt a döntést. Elnézést kért, de ez már nem segít rajtunk. Nem akarom azt mondani, hogy a bírók mindig a Real Madrid oldalán állnak, de ma ez jelentette a különbséget.

Hasonló véleményt fogalmazott meg a Bayern sportigazgatója, Max Eberl is.

Ez nagyon furcsa és vitatható döntés volt. A játékvezető a sípjába fújt, mielőtt De Ligt ellőtte volna a labdát, szóval a VAR aztán nem avatkozhatott közbe. A bíró utólag azt mondta, hogy az ő hibája volt. De sz..t sem érünk el ezzel. Mind készen álltunk a német házidöntőre – a lengyel bírók kivételével!

Visszatérve Tuchelhez, a német szakember büszkén beszélt a játékosairól. A hibázó Neuerről sem feledkezett meg.

– Kikaptunk, de mindent kiadtunk magunkból. Bár ez csak az igazság egy része. Túl sok játékosunk sérült meg (Gnabryt és Kane-t is sérülés miatt hozta le Tuchel – a szerk.), emiatt túl sokszor kellett cserélnünk – sajnálkozott az idény végén távozó Tuchel. – Manu pedig, aki egyébként nagyszerűen védett, olyan hibát követett el, amit a következő száz évben biztosan nem fog. Természetesen most mind nagyon csalódottak vagyunk, már azt hittük, hogy döntőbe jutottunk.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.