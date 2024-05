Diósgyőrben lesznek új célok, de most a boldogság megélése a fontos + videó

Ilyet nem minden nap látni női kosárlabda-mérkőzésen: 3500 ember töltötte meg a diósgyőri csarnokot. Az idény októberi rajtján még csak néhány százan voltak kíváncsiak a DVTK Hun-Therm mérkőzéseire, ám nagyszerűen kezdett a bajnokságban és az Euroligában is, egymás után szállította a győzelmeket, és ezzel párhuzamosan nőtt a nézőszám. Nem csoda tehát, hogy a bajnoki döntőre már az első meccsre is elkelt minden jegy, majd miután a csapat Győrben is nyerni tudott, kedden este már a bajnoki aranyéremért lépett pályára hazai környezetben, története során hatodszor. Az előző öt finálét elbukta, most azonban „csupán” annyi dolga volt, hogy az említett 3500 ember támogatásával behúzza a harmadik mérkőzést is, és ezzel megszerezze az első aranyérmét.

Kányási Veronika szerint tele van a pohár. Forrás: Dvtk.eu

– Tény, idegesebbek voltunk a szokottnál, ezért nagyon rossz lett a dobóformánk – ismerte el másnap Kányási Veronika, a csapat kapitánya. – Szerencsére azonban a védekezésünk jól működött, csapatként ismét helytálltunk, és a szurkolók biztatása mellett ez segített minket ki a nehezebb pillanatokban.

Megérdemelt történelmi siker

A DVTK a finálé három meccséből ezen játszott a legrosszabban, de a sok sebből vérző, ám így is nagyot küzdő győrieket így is felülmúlta 66-56-ra, és a lefújás pillanatában jöhetett az eufória, az ünneplés. Völgyi Péter, a csapat vezetőedzője érthetően alig találta a szavakat, majd így világított rá, hogy mennyire megérdemelte a csapata ezt a történelmi sikert:

– Egyénileg és csapatként is óriásit fejlődtünk az idényben. Az Euroligában nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, a magyar bajnokságban egyetlen tét nélküli meccset vesztettünk el Szekszárdon, s bár a Magyar Kupa négyes döntőjéről csalódottan jöttünk el, a bajnoki címre hihetetlenül büszkék vagyunk!

Völgyi Péter, a sikeredző. Fotó: Nemzeti Sport/Nagy Gábor

Völgyi Péter 2018-ban sportszakmai igazgatóként érkezett a DVTK-hoz, akkor még nem tudta, hogy 2021-ben le kell ülnie a kispadra is. Az idény közbeni beugrás olyan jól alakult, hogy azóta sem állt fel róla – már az első évad végén Magyar Kupát nyert a Sopron elleni emlékezetes diósgyőri fináléban.

Megmérethetett csapatával az Euroligában, bejutott vele a főtáblára, ott hat győzelmet szerzett, majd a következő kiírásban csoportmásodikként zárt, így negyeddöntős lett, és csak hajszállal maradt le a Final Fourról. Völgyi Péter ráadásul Farkas Sándor után a második edző a magyar kosárlabdában, aki férfi- és női csapattal is tudott bajnokságot nyerni.

Tele van a pohár

Kányási Veronika szerint a DVTK titka az, hogy nagybetűs csapatként működik, az pedig elképesztő számukra, hogy fokozatosan ennyire mögéjük állt az egész város, és örömöt okozhattak ennyi embernek, köztük olyanoknak, akik évtizedek óta vártak erre a bajnoki címre.

– Aki bajnokságot nyer, annak tele van a pohár – tette hozzá. – Természetesen lesznek újabb céljaink, van még hova fejlődnünk, nehéz lesz a csúcson maradni, de most még szeretnénk megélni a boldog, ünnepi pillanatokat, a többi ráér még.

