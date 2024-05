Pokolból a mennybe – egy év alatt nagyot fordult a világ a Dortmunddal + videó

No ano passado, Borussia Dortmund perdeu o título da Bundesliga faltando QUATRO minutos pro campeonato acabar.



Edin Terzic, um torcedor do BVB que virou técnico, caiu no choro após o fim do jogo.



Hoje ele é FINALISTA da Champions League.

pic.twitter.com/EE3SfwBxWn