Újra a másodosztályban kapott kispadot a volt szövetségi kapitány

Kiesőjelöltből stabil középcsapatot formált a Kazincbarcikából, most hasonló feladatra vállalkozik Csábi József. Az egykori válogatott védő edzői múltja elsősorban azért is érdekes, mert irányíthatta a válogatottat is: 2013-ban az Andorra ellen 2-0-ra megnyert találkozóra Egervári Sándor lemondása után az MLSZ vezetői őt kérték fel a szövetség kapitány teendőinek az ellátására.

Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Csábi József a hónap elején közös megegyezéssel vált el a Kazincbarcikától, ami azért számított meglepetésnek, mert a csapat a tizedik helyen végzett azonos pontszámmal a nyolcadikkal.

– Büszke vagyok erre a másfél évre, sokat kaptam a Kazincbarcikától, ott meg tudtam újulni. Remélem, adni is tudtam a klubnak, hiszen a csapatot kieső helyen vettem át, és most stabil középcsapatnak számít a másodosztályban, a kezem alól öten mentek el az élvonalba, ketten pedig U21-es válogatottak lettek. Jól éreztem magamat, de ez a korszak lezárult.