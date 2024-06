Kőkemény sorsolást kapott a magyar csapat a kézilabda BL-ben

A női mezőnyben a címvédő Győrnek egy, a magyar bajnok Ferencvárosnak két román ellenfele lesz. A győriek találkoznak Korsós Dorina csapatával, a Rapid Bucuresti-tel, az FTC pedig megmérkőzik a román bajnok CSM Bucuresti-tel, valamint a válogatott Kácsor Grétát foglalkoztató BL-újonc Gloria Bistritával.

A Győri ETO legutóbb megnyerte a Bajnokok Ligáját. Fotó: Purger Tamás

A Faluvégi Dorottyát és Háfra Noémit foglalkoztató BL-ezüstérmes, német bajnok HC Ludwigsburg a győri, Szemerey Zsófia és Vámos Petra új együttese, a francia Metz HB a ferencvárosi érdekeltségű nyolcasba került. Az első játéknap szeptember 7. lesz.

Győri-Lukács az álomcsapatban a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC jobbszélsője bekerült az előző szezon BL-álomcsapatába az Európai Kézilabda-szövetség szavazásán. Győri-Lukács a BL előző szezonjában 49 gólt szerzett.

Női BL. A csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria, Metz HB (francia), CSM Bucuresti (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Storhamar HE (norvég), Nyköbing Falster HK (dán), Podravka Koprivnica (horvát), Gloria Bistrita-Nasaud (román). B csoport: Győri Audi ETO KC, Team Esbjerg (dán), HB Ludwigsburg (német), Vipers Kristiansand (norvég), Buducnost Podgorica (montenegrói), Brest Bretagne (francia), Rapid Bucuresti (román), Odense HB (dán).

A Szeged három Final Four-szereplőbe húzott bele

A férfiaknál a Szeged három olyan csapattal is összekerült a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének csütörtöki sorsolásán, amely az előző szezonban ott volt a kölni négyes döntőben. A címvédő Barcelona mellett az ezüstérmes dán Aalborg HB, valamint a BL-ben negyedik helyezett, német bajnok SC Magdeburg is egy csoportba került a Szegeddel. A csongrádiak nyolcasába került a Máthé Dominikot foglalkoztató lengyel Industria Kielce is.

A magyar bajnok és kupagyőztes Veszprém is kapott „magyaros” ellenfelet, Fazekas Gergő és Szita Zoltán együttesét, a lengyel bajnok és kupagyőztes Orlen Wisla Plockot, továbbá Rosta Miklós csapatát, a román bajnok és kupagyőztes Dinamo Bucuresti-et is. Utóbbinak további pikantériája, hogy a bakonyiak új vezetőedzője, Xavier Pascual Fuertes eddig a Dinamót irányította, amelynek új trénere, a szintén spanyol David Davis korábban a Veszprém edzője volt.

A férfi BL-csoportkör első játéknapja szeptember 11. lesz. A csoportok első két helyezettje a negyeddöntőbe, a 3-6. helyezettek a rájátszás első fordulójába jutnak. A négyes döntőt jövő júniusban ismét Kölnben rendezik.

Férfi BL. A csoport: Veszprém HC, Orlen Wisla Plock (lengyel), Paris Saint-Germain (francia), Füchse Berlin (német), Fredericia HK (dán), Sporting CP (portugál), Eurofarm Peliszter (északmacedón), Dinamo Bucuresti (román). B csoport: Aalborg HB (dán), Barcelona (spanyol), SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), OTP Bank-Pick Szeged, HBC Nantes (francia), PPD Zagreb (horvát), Kolstad HB (norvég).