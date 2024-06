Sopronba üzent a skót sztár, aki lerészegedne, ha legyőzik a magyarokat az Eb-n

Néhány évvel ezelőtt sokan még röhögtek a skót középpályáson, amiért furcsa stílusban fut, de John McGinn mostanra a Premier League egyik leghasznosabb játékosa lett az átmenetekben. Az elmúlt idénye pedig fantasztikusra sikerült, csapatkapitányként vezette az Aston Villa együttesét a negyedik helyre az angol élvonalban, egyúttal a Bajnokok Ligájába is. McGinn most a skót válogatottal is történelmi tettet hajthat végre, hiszen ha legyőzik ma este a magyar csapatot, akkor a történetük során először juthatnak tovább a csoportból egy világversenyen.

John McGinn kemény középpályás. Fotó: EPA/GEORGI LICOVSKI

– Leinnám magam a sárga földig, ha továbbjutnánk – reagált McGinn a felvetésre a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón a stuttgarti stadionban. – Az Aston Villa korábban szerepelt már az európai porondon, de amit idén elértünk, az egy csodálatos visszatérés. Személy szerint nagyon sokat jelentene, ha a BL-indulás mellé tudnék tenni egy sikeres Eb-t a válogatottal. Mi lehetnénk az első skót csapat, amely továbbjut. Mindenki hős szeretne lenni, de a lényeg, hogy hozzuk a játékunkat és bezsebeljük a három pontot.

Mi köze Sopronhoz a skót sztárnak?

A 29 éves középpályás, aki korábban a Hiberniannál Bogdán Ádám csapattársa is volt, érdekes magyar rokoni szállal rendelkezik. Sopronban él a nagybátyja, és az unokatestvérei már félig magyarok.

– Amikor a kiderült a sorsolás, hogy a magyarokkal vagyunk egy csoportban, egyből Sopronba üzentünk, ahol a két unokatestvérem él a nagybátyámmal – árulta el McGinn. – A fiúk Skóciában születtek, de félig magyarok, félig skótok. Egyik a magyaroknak, másik a skótoknak szurkol az Eb-n, szóval win-win helyzet lesz nekik, mindenképpen győzni fognak. Furcsa és jó dolog, hogy egy vezetéknevünk van, az iskolában menők azzal, hogy az én rokonaim. Extra töltése a meccsnek nekem ez érzelmileg, de az a legfontosabb, hogy továbbjussunk.

McGinn: Ennyi ivás mellett hogy lehetnek ilyen jók?

A Transfermarkt által 30 millió euróra értékelt középpályás a skót szurkolókat is dicsérte a meccs előtt. Az Európa-szerte irigyelt Tartan Army-ról mi is írtunk korábban, a felföldi drukkerek megszállták Németországot az Eb idejére.

– Olyan jól viselkednek, nem is tudom, hogy sikerül ez ennyi ivás mellett – viccelődött McGinn. – Büszkék vagyunk rá, hogy a skót szurkolók hozzáteszik a részüket a sikerhez. Remélhetőleg úgy térhetnek majd haza, hogy felejthetetlen élményekben volt részük. A himnusz az előző meccsen a legszebb előadás volt, amit valaha hallottunk.

Akkor az Svájc ellen 1-1-es döntetlent, egy pontot és a magyarokkal szemben helyzeti előnyt ért végül a skótoknak. Ma este viszont az iksz senkinek sem jó, csak a győzelem.

Európa-bajnokság, A-csoport, 3. forduló:

Vasárnap: Skócia–Magyarország 21.00, Svájc–Németország 21.00

A csoport állása: 1. Németország 6 pont, 2. Svájc 4, 3. Skócia 1, 4. Magyarország 0.

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója jelenti Stuttgartból.